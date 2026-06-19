Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese

Reprezentanții USR au monopolizat, de mulți ani, rolul de „apărători ai Justiției” pe scena politică din România. Sintagma „fără penali în funcții publice” s-a transformat în laitmotiv, au curs mesajele în care adversarii politici au fost arătați cu degetul și „înfierați” cu o frenezie demnă de o cauză mai bună. Ipocrizia USR este atât de mare, încât „apărarea Justiției” s-a transfomat într-o stradă cu sens unic. Când procurorii au „aprins lumina” și în cămara USR, discursul apărătorilor justiției s-a schimbat radical și acum nu mai luptă pentru corupție, ci denunță dosare politice.

Dacă numele vreunui adversar politic apare într-un dosar, este audiat la DNA sau ajunge la tribunal, prezumția de nevinovăție nu mai funcționează. USR reacționează vehement și aplaudă „Justiția care își face treaba”.

În schimb, dacă numele unui membru USR este în prim-plan și are probleme cu legea, totul se transformă într-un „dosar politic” și într-o „luptă politică”.

Ipocrizia USR, „lumina din debara” și Justiția „imparțială”

Reprezentanții USR se prezintă public drept nevinovați, curați și luminați. Ei și doar ei sunt cei care ar deține adevărul absolut. Dacă sunt vizați de dosare penale vociferează și afirmă că îi hărțuiește „sistemul”.

Justiția pare a fi imparțială doar atunci când nu se atinge de membrii USR sau de partenerii politici ai partidului. Dacă o face, se transformă subit într-o Justiție „manipulată” care are ca obiectiv, evident, „demolarea” USR.

USR și tabăra #rezist trec imediat la acțiune și pun în scenă „ample” proteste „anti-Justiție” (alte informații AICI ).

). Bineînțeles, este exact aceeși Justiție pe care USR și ONG-urile #rezist o laudă pe rețelele de socializare atunci când adversarii politici sunt „în corzi”.

După ce social-democrații s-au retras de la guvernare, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre „șobolanii din cămară” și a precizat că a aprins lumina în „debara”. USR a aplaudat „metafora” lui Bolojan, numai că acum – când este aprinsă „lumina” în debaraua USR, totul devine „dosr politic”.

Cazurile „Dominic Fritz” și „Ciprian Ciucu” sunt elocvente în acest context în care USR judecă permanent cu două măsuri.

Fritz, liderul USR, este „în conflict de interese”. Ciucu, lider PNL, plasat sub control judiciar

Joi, 18 mai 2026, a fost o zi furtunoasă pe scena politică din România.

Cu doar trei zile înainte de Congresul Extraordinar al PNL, Ciprian Ciucu – primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL – a fost audiat la DNA, acuzat de luare de mită, apoi plasat sub control judiciar după 3 ore în care a dat explicații în fața procurorilor anticorupție. (toate detaliile AICI

Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect. Acesta nu era unul oarecare. Era chiar arhitectul de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. ICCJ a dat dreptate ANI.

S-a declanșat „smiorcăila USR”, se plânge la unison

Dominic Fritz: „Nu mai e o surpriză pentru nimeni, ÎCCJ mi-a respins azi cererea de anulare a raportului ANI”

Liderul USR Dominic Fritz a scris că decizia ICCJ nu a fost o „surpriză” pentru nimeni. Și a indus „cheia de lectură”.

Sentința ICCJ este „nedreaptă” și a fost îndreptată împotriva unui om – Dominic Fritz – care a „protestat în 2017 în frig pentru a apăra justiția”. În același timp, Dominic Fritz acuză și o „conspirație” împotriva sa.

Mai mult, același Dominic Fritz scrie pe pagina sa de Facebook că a ajuns „hărțuit de justiție”, iar el și USR au ajuns pe lista „dușmanilor justiției”, o listă care ar fi fost întocmită de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Cătălin Drulă: „Folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o”

Un alt „apărător al Justiției” este Cătălin Drulă, lider de marcă al USR, fost șef al partidului. Drulă a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei și a fost învins de Ciprian Ciucu, cel carem acum, a fost plasat sub control judiciar.

Tot pe pagina sa de Facebook, Cătălin Drulă a transmis un mesaj de susținere a lui Ciprian Ciucu. Dar asta nu este totul. Pe lângă afirmația că nu-l consideră „corupt” pe Ciucu, lider PNL și susținător al lui Ilie Bolojan, Cătălin Drulă induce și o altă idee.

Dosarul „Ciucu” a „bubuit” într-un moment politic cheie și pare a fi un „dosar politic”.