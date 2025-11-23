„România a ajuns la marginea Europei, pentru că avem condamnați penal care conduc statul și acest referendum este elementul care va fi un pas important în însănătoșirea noastră”, declarau în 2019 liderii USR, atunci când era pe val și inițiativa „Fără penali în funcții publice”, inițiată de Uniunea Salvați România. La acea vreme, demersul a produs o adevărată efuziune publică, prin care liderii USR și-au susținut „crezul politic” și dorința de a transforma clasa politică în una „curată.”

, USR depunea la Parlament a doua tranșă de semnături pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”, peste 780.000, îndeplinind astfel condițiile impuse de lege pentru declanșarea referendumului, respectiv 500.000 de semnături din 21 de județe. În 2019, judecătorii CCR s tabileau cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă de revizuire a Legii fundamentale, care aparține USR, „Fără penali în funcții publice”, respectă prevederile constituționale.

tabileau cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă de revizuire a Legii fundamentale, care aparține USR, „Fără penali în funcții publice”, respectă prevederile constituționale. În 2025 – cu două persoane în partid urmărite penal în două spețe- și în prag de alegeri pentru Primăria Capitalei – acolo unde Cătălin Drulă s-a înscris în lupta electorală – USR transformă demersul „Fără penali în funcții publice” în sloganul „Fără mafii”

Ce a rămas din operațiunea USR „Fără penali în funcții publice”

Anii 2018 -2019. Bannere, pancarte, voluntari, proteste, declarații spectaculoase, în jurul unui subiect care a făcut din USR imaginea unui partid neiertător împotriva corupților și a corupției.

La o simplă a analiză a situației în România anului 2025, se dovedește însă că a fost un slogan de campanie care a dat bine și a prins bine la public.

Crezul politic al USR, “Fără penali în funcții publice”

USR înlocuiește sloganul „Fără penali în funcții publice” cu „Fără mafii”

Astăzi, când Vlad Voiculescu – urmărit penal de DNA – devine consilier onorific al președintelui României, crezul USR „Fără penali în funcții publice” pare să fie ambalat într-o altă filosofie a partidului și anume „Fără mafii.” (Video integral AICI)

Pancarte noi, la vremuri noi, cu care defilează în campania pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, dar și Clotilde Armand – fostul primar de la Sectorul 1 – și ea urmărită penal pentru infracțiunea de folosire a funcției în scopul favorizării unor persoane, o decizie luată de Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 în august 2023.

Dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu

În 2023, procurorii DNA au anunțat că Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în perioada pandemiei.

DNA îl acuză pe Vlad Voiculescu de două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, precum și de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Fostul ministru al Sănătății a respins acuzațiile. (Materialul integral AICI)

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Voiculescu Vlad Vasile, la data faptelor având funcția de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte),

complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Clotilde Armand, urmărită penal, într-un dosar deschis la sesizarea ANI

În 2023, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand

Potrivit acestora, Clotilde Armand s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri ilegale de peste 18.000 de lei. Pentru această infracțiune, riscă până la cinci ani de închisoare.

Reamintim că inspectorii ANI au reclamat la Parchet faptul că Clotilde Armand s-ar fi autopropus în funcția de manager al unui proiect cu fonduri europene pentru implementarea unor măsuri anti-corupție în Primăria Sectorului 1, fiind prima instituție care are un astfel de program. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan a explicat de ce l-a numit pe Vlad Voiculescu consilier onorific, deși este urmărit penal

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, într-un interviu la RTV de ce l-a numit pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie.

Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu avansează, precizând că dacă se vor întâmpla lucruri, atunci va lua distanţă.

„Eu nu o să spun procurorul are sau nu are dreptate. Ce pot să spun este că este un dosar care a fost deschis acum mulţi ani şi care nu avansează. Adică ceea ce cred că este legitim şi mai ales în momentul în care vorbim de nişte oameni care sunt expuşi politic, europarlamentari sau au funcţii de reprezentare a statului român, eu cred că Parchetul poate să facă un efort pentru a tranşa aceste cazuri, în sensul de a clasa sau a merge mai departe.

Şi dacă se pune în mişcare urmărirea penală sau dacă se întâmplă nişte lucruri, evident că atunci înseamnă că trebuie să luăm o distanţă. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme şi pentru care nu avem niciun progres în el”, a afirmat Nicuşor Dan.

