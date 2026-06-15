Unde vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la început de săptămână. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

În această dimineață, deocamdată, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis atenționări meteo. Din punct de vedere meteo, România este „verde” la început de săptămână.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea la început de săptămână.

„Din punct de vedere termic, astăzi avem o scădere a valorilor în majoritatea zonelor țării.

Vor fi maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, cu înnorări accentuate.

Averse și descărcări electrice vor fi în special după-amiaza și seara, în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse.

În restul teritoriului, ploile vor avea și caracter torențial și izolat vor putea fi cantități de apă de 10-15 l/m².

Vor fi intensificări ale vântului, mai ales pe crestele montane – 60-70 km/h – și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu precădere în nord-vest, centru și sud, unde vor fi rafale de 40-45 km/h.

În Capitală, valorile termice maxime vor fi de 25-27°.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate după-amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice, dar și pentru unele intensificări ale vântului”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Vremea în București. Ce spun meteorologii ANM

În această dimineață, la ora 08:00, cerul era mai mult senin în București, iar vântul a bătut slab și moderat.

Potrivit ANM, vremea se va încălzi.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade”, transmit meteorologii ANM.

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a întregistrat la Iezer – 5 grade Celsius. Pe de altă parte, cea mai ridicată temperatură din România, la aceeași oră, a fost de 18 grade Celsius. S-a înregistrat la Sulina și la Constanța.