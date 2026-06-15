Unde vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la început de săptămână. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

În această dimineață, deocamdată, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis atenționări meteo. Din punct de vedere meteo, România este „verde” la început de săptămână.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea la început de săptămână.
„Din punct de vedere termic, astăzi avem o scădere a valorilor în majoritatea zonelor țării.
În Capitală, valorile termice maxime vor fi de 25-27°.
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate după-amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice, dar și pentru unele intensificări ale vântului”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 08:00, cerul era mai mult senin în București, iar vântul a bătut slab și moderat.
Potrivit ANM, vremea se va încălzi.
„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade”, transmit meteorologii ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a întregistrat la Iezer – 5 grade Celsius. Pe de altă parte, cea mai ridicată temperatură din România, la aceeași oră, a fost de 18 grade Celsius. S-a înregistrat la Sulina și la Constanța.
Doar la Brăila au fost averse de ploaie, iar termometrele au arătat 17 grade Celsius.