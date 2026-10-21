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Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor

Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
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Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a susținut discursul de deschidere al conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, unde s-a adresat părinților, profesorilor și specialiștilor pe tema problemelor emoționale ale copiilor și adolescenților în mediul digital. Grădinaru nu deține o funcție publică și nu a anunțat inițiative sau programe concrete în discursul său, ci a abordat o poziție de reflecție generală.

Sănătatea copiilor, într-o lume tot mai tehnologizată 

Grădinaru a pornit de la ideea că discuția despre copii și tehnologie nu ar trebui să urmărească îndepărtarea acestora de mediul digital, ci adaptarea la el.

„Vorbim despre sănătatea mentală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată. (…) Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă. Este lumea în care s-au născut. (…) De aceea cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea cum îi ținem departe de tehnologie, ci poate cu una mai dificilă. Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Timpul petrecut pe telefon, pus pe seama unor „nevoi emoționale” 

 Mirabela Grădinaru a sugerat că utilizarea excesivă a telefonului de către copii poate masca diverse stări emoționale, însă nu a precizat date sau studii concrete.

„Uneori, ceea ce noi vedem ca stă prea mult pe telefon poate însemna pentru el nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, poate însemna frica de a nu fi exclus, poate însemna singurătate sau poate fi, pur și simplu, locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă”, a spus aceasta.

Rolul părinților, descris drept „factor de stabilitate emoțională”

Partenera șefului statului a vorbit despre presiunea expunerii permanente pe rețelele sociale și despre modul în care consideră că ar trebui să reacționeze părinții atunci când un copil le mărturisește o dificultate.

„Mi-ar plăcea că atunci când vorbim despre sănătatea mentală a copiilor și a adolescenților să nu vorbim doar despre ce trebuie să facă ei diferit. Să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor. (…) Poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic. (…) Și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci, pentru început, «te ascult»”, a continuat Grădinaru.

Apel general la destigmatizare  

În încheierea discursului, Grădinaru a pledat pentru eliminarea stigmei asociate problemelor de sănătate mintală, fără să facă referire la accesul efectiv la servicii specializate sau la finanțarea acestora.

„Înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mentală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine. Pentru că un copil care cere ajutor nu este un copil slab. Un părinte care cere ajutor nu este un părinte care a eșuat. Și un om care spune că nu este bine nu ar trebui să simtă că trebuie să se ascundă”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

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