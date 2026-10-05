Mirabela Grădinaru își manifestă susținerea pentru românii din industria creativă, în era Inteligenței Artificiale, la Romanian Creative Week X Bucharest

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a participat la masa rotundă „Creative Romania: Observator & Laborator al Ecologiilor Creative” din cadrul Romanian Creative Week X Bucharest, ediţia a II-a, găzduită de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

„Cred cu sinceritate că provocarea următorilor ani este să transformăm energia creativă pe care o avem într-un avantaj strategic, pentru dezvoltarea ţării, mai ales în era AI, pentru că viitorul nu aparţine doar celor care au resurse, ci celor care au imaginaţia, curajul şi capacitatea de a transforma ideile în realitate.

Problema nu este că ne lipseşte creativitatea în România, provocarea este să o observăm, să o conectăm şi să-i creăm spaţiul necesar pentru a o dezvolta”, a afirmat luni Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan.

„Ceea ce se întâmplă aici este mai mult decât o conversaţie despre industriile creative, este o conversaţie despre colaborare, despre punţi între domenii şi despre capacitatea noastră de a construi împreună. De fapt, aici ajungem, cum facem să construim împreună pentru România, pentru că cele mai valoroase idei apar adesea la intersecţia dintre perspective diferite.

Şi asta faceţi astăzi aici, mai multe domenii, perspective diferite. Ştim că România are o relaţie profundă cu patrimoniul şi tradiţia sa, dar are şi oameni care lucrează la limita tehnologiei şi a inovaţiei, şi noi nu trebuie să alegem între trecut şi viitor, miza noastră este să descoperim ce putem construi atunci când ne întâlnim. Şi atunci când vorbim despre ecologii creative vorbim de fapt despre ecosisteme ale încrederii şi colaborării.

Creativitatea nu se dezvoltă în izolare, ea are nevoie de conexiuni, de oameni care împărtăşesc idei, de instituţii care susţin această iniţiativă – şi sper că Administraţia Prezidenţială prin prezenţa ei astăzi, aici, subliniază faptul că vă doriţi să sprijiniţi toate industriile creative – şi de comunităţi care încurajează experimentul şi curajul de a încerca ceva nou, pentru că de multe ori ne lipseşte curajul, chiar dacă mai avem iniţiative”, a declarat Mirabela Grădinaru.