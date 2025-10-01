Prima pagină » Știri politice » Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară

01 oct. 2025, 16:05, Știri politice
Ce calitate oficială are partenera președintelui? Aceasta este întrebarea, la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, chiar în această seară. Partenera de viață a președintelui României aprinde beculețele roz la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan e plecat în deplasare externă, la Copenhaga. 

Evenimentul este organizat de un ONG de top, în parteneriat cu Administrația Prezidențială, care a pus la dispoziție fațada clădirii Palatului Cotroceni, pentru a fi iluminată. Fundația Renașterea, condusă de Mihaela Geoană, a ales-o drept invitat special pentru acest eveniment pe Mirabela Gradinaru.

Întrebările au început să curgă în momentul în care prezența Mirabelei Grădinaru la eveniment a fost semnalată și promovată de către Administrația Prezidențială.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, a anunțat președinția.

Doamna Mirabela Grădinaru nu are nicio calitate oficială în statul român, nici măcar una legală în ceea ce privește starea civilă. Altfel spus, niciun act nu îi poate asigura privilegiile oferite de statutul pe care îl are soțul sau soția președintelui.

Gândul a contactat experți în Drept pentru a lămuri situația.

Augustin Zegrean: Parteneriatul civil este recunoscut, deci e OK

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, invocă parteneriatul civil în susținerea prezenței Mirabela Grădinaru la evenimente asimilate președinției române, doar că Zegrean pare să fi omis că nu există o lege a parteneriatului civil.

“Parteneriatul ăsta e recunoscut de legislația noastră. În limbaj vulgar, se numește concubinaj. Nu e nicio problemă. Este ok să fie ea acolo, să fie ea prima doamnă, că nu e bărbat, e femeie”, spune fostul judecător, pentru Gândul.

Acesta remarcă, ironic, situația în care se află Nicușor Dan. „Prima doamnă e cea cu care merge el. Iar el merge singur”, spune el.

Ce se întâmplă în cazul în care Nicușor Dan decide să rupă „parteneriatul civil” cu Mirabela Gradinaru și decide să intre în altul? Va beneficia și cealaltă parteneră de aceleași privilegii pe bani publici? Judecătorul Zegrean comentează.

„Va deveni a doua doamnă. SPP se ocupă numai de cine stă lângă primul domn al țării. Se ocupă și de amantele țării, dar pe ele doar le urmărește. Am înțeles de la televizor că pe el îl păzesc alții, nu SPP. Băieții ăia care îl filmează. Prima doamnă e aia cu care merge el. Iar el merge singur”.

Avocat Toni Neacșu: Este concubină. Concubinajul nu este egal căsătorie

Parteneriatul de viață presupune încheierea unei convenția de parteneriat de viață, în fața unui notar public, care oferă anumite drepturi celor „persoane fizice”.

„Parteneriatul civil este un contract în urma căruia soții dispun de bunurile în comun”, spune Toni Neacșu. Fostul judecător subliniază că această formă de parteneriat nu este reglementată.

“Nu spune absolut nimic legea din punctul ăsta de vedere. Parteneriatul civil este un contract în urma căruia soții dispun de bunurile în comun. Concubinajul nu este egal căsătorie. Noi nu avem nici funcția aceasta de Primă Doamnă. Este concubină. Noi îi spunem concubină. Nu avem forma asta de parteneriat reglementată. Nu le-am reglementat. Nu există. Avem o condamnare la CEDO și ar fi trebuit să ne modificăm legislația în sensul ăsta. Până acum, România nu a considerat de cuviință să aducă modificări în sensul acesta, întrucât parteneriatul se adresează exclusiv partenerilor de același sex. Nu sunt reglementări nici în calitate de soție, în privința aceasta, în lege”, explică fostul membru al CSM.

„Mirabela nu e parte din familie”

Potrivit avocatului, Mirabela Grădinaru nu are niciun drept legal în ceea ce-l privește pe Nicușor Dan.

„Partenera beneficiază de privilegiile soțului prin asimilare. Dacă Nicușor Dan se internează în spital, doamna Mirabela nici nu e lăsată să-l vadă pentru că, legal, aceasta nu face parte din familie.”

Organizatorii au invitat-o pe Mirabela Grădinaru în calitate de Primă Doamnă să tragă maneta în formă de fundiță roz

Fundatia Renasterea organizează în fiecare an acest eveniment, cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

“În fiecare an, se organizează acest eveniment și se aprinde lumina roz pe o clădire reprezentativă din București. Anul acesta, fiind la Cotroceni, de aceea este și doamna Grădinaru invitată în calitate de Prima Doamnă. La ora 19.25, va fi doamna Geoană, după care i se va da cuvântul doamnei Grădinaru care va și aprinde lumina roz. Avem o manetă în formă de fundiță roz, se trage maneta și se aprinde lumina”, declară organizatorii evenimentului, pentru Gândul.

