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Mirabela Grădinaru vorbește despre experiența de mamă: „Am trecut de mult de pragul celor 20 de vizite la medicul ORL”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
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Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, a vorbit, joi, în cadrul deschiderii celei de-a IX-a ediții a Conferinței Naționale de ORL Pediatrie, despre experința sa de mamă și despre problemele de sănătate cu care se confruntă copii în primii ani de viață. Aceasta a mărturisit că a ajuns de numeroase ori cu cei doi copii ai săi la medicul ORL.

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Mirabela Grădinaru a vorbit despre îngrijorările părinților în primii ani de viață ai copiilor, de la secreții nazale, febră și dureri de urechi până la virozele repetate și nopțile nedormite.

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„Ca mamă a doi copii, pot să vă spun cu sinceritate că am trecut de mult de pragul celor 20 de vizite la medicul ORL și cred că nu sunt singura, pentru că, de fapt, este foarte greu să găsești un părinte care, în primii ani de viață ai copilului său, să nu fi ajuns măcar o dată în cabinetul ORL, pentru că primii ani de viață vin la pachet cu îngrijorări, cu multe întrebări, secreții nazale, febră, urechi care dor, viroze repetate, nopți nedormite și acel moment în care ne întrebăm, uitându-ne la copil, dacă situația este una obișnuită sau dacă trebuie să apelăm la un medic.

Și asta se întâmplă, de cele mai multe ori, la 2 dimineața sau 3 dimineața. Apoi vine grădinița, școala, începe o nouă etapă: răceli, otite, consultații și alte nopți în care copiii dorm puțin și părinții nu dorm deloc și ajungem din nou la medici, la camera de gardă sau în cabinetul pediatului. Pentru multe familii, medicul ORL devine unul dintre specialiștii pe care îi întâlnesc cel mai des în copilărie. Și nu vin la dumneavoastră doar cu simptome. Ei vin cu îngrijorări, cu întrebări, multe întrebări, cu multă teamă, pentru că, atunci când copilul tău este bolnav, chiar și o problemă aparent minoră devine cea mai mare problemă din lume și, de multe ori, părinții reușesc să renunțe la control și pun copilul în brațele medicului și  îl privesc pe medic în ochi și spun: «Este al dumneavoastră. Am rugămintea să mă ajutați să fie bine»”, a declarat partenera președintelui României.

Partenera președintelui a precizat că rolul unui medic ORL nu se limitează la stabilirea diagnosticului și prescrierea unui tratament, ci presupune și comunicarea cu părinții și prevenția.

„Un medic ORL nu înseamnă doar să pună un diagnostic și să vină cu un tratament. Înseamnă să explici, să liniștești, să previi, să-i ajuți pe părinți să înțeleagă și, uneori, să observi lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a observat încă (…) Ar trebui să vorbim și despre prevenție, pentru că sunt lucruri simple pe care fiecare părinte ar trebui să le știe. De exemplu, faptul că auzul unui  nou-născut poate fi verificat încă din primele zile de viață printr-un test simplu de screening. Pentru că un copil poate avea o problemă de auz fără să existe vreun semn evident la început. Și, uneori, un test de câteva minute poate însemna enorm pentru viitorul acelui copil. Și cred că aici avem cu toții un rol: dumneavoastră să explicați, noi să întrebăm și autoritățile să comunice”, a explicat ea.

Apel pentru reducerea timpului petrecut de copii în fața ecranelor

Mirabela Grădinaru a abordat și problema expunerii copiilor la dispozitivele digitale.

„Trebuie să vorbim și despre lumea în care cresc copiii noștri astăzi, o lume în care ecranele au devenit aproape inevitabile. Eu o cred cu tărie că trebuie să le oferim copiilor, în primii ani de viață, cât mai puține ecrane”, a adăugat ea.

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