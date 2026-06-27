Președintele care n-a fost, un silovik fără clan. Cine a fost Serghei Ivanov, „camaradul” lui Putin care putea deveni liderul Rusiei în 2007. A decedat la 73 de ani, după ce a supraviețuit propriei morți politice

Serghei Ivanov, fost ministru al Apărării și omul care a fost mai aproape decât oricine altcineva de președinția rusă – înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Vladimir Putin – a murit pe 26 iunie. Avea 73 de ani. După ce Putin l-a preferat pe Dmitri Medvedev în locul lui Ivanov ca succesor al său, Ivanov a ocupat funcția de viceprim-ministru în cabinetul din 2008-2011.

Ulterior a fost șef de cabinet al președintelui. În 2016, însă, a fost retrogradat în funcția de trimis prezidențial pentru afaceri de mediu și transporturi, pe care a deținut-o până în februarie 2026.

Ivanov se pensionase din cauza unor probleme de sănătate, potrivit Meduza.

Povestea unui președinte care nu a existat

Încă nu a fost precizată cauza decesului lui Serghei Ivanov. Președintele Vladimir Putin s-a numărat printre cei care au transmis condoleanțe familiei.

„Vladimir Putin și-a exprimat cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Serghei Ivanov cu ocazia decesului acestuia”, se arată în comunicatul sec.

Încă din anul 2000, Putin vorbea despre „sentimentul de camaraderie” pe care îl simțea alături de Ivanov.

Șapte ani mai târziu, Kremlinul a pus la cale o stranie competiție

Dar decizia finală a lui Putin a mers împotriva sa. A fost ales Medvedev.

Biografia lui Serghei Ivanov este aproape întotdeauna relatată ca fiind povestea unui președinte care nu a existat. S-a născut la Sankt Petersburg, fostul Leningrad, la fel ca Vladimir Putin.

În 2001, Ivanov a devenit ministru al Apărării

În 2001, Ivanov a devenit ministru al Apărării. A fost primul civil care a ocupat această funcție în istoria modernă a Rusiei.

Ivanov a rămas în această funcție până în 2007. A coordonat politica de apărare a Federației Ruse și a supervizat desfășurarea celui de-al doilea război din Cecenia. În urma conflictului, Moscova a înăbușit mișcarea separatistă din regiune.

În vara anului 2007 era prim-viceprim-ministru.

Sondajele realizate de Centrul Levada arătau că aproximativ o treime dintre ruși ar fi votat pentru el la alegeri – mai mulți decât pentru rivalul său, Dmitri Medvedev.

Ivanov părea un favorit încrezător. Se comporta, se spune, cu o dezinvoltură occidentală. Avea haina descheiată și ținea mâinile în buzunare.

Vorbea engleza într-un mod în care alți oficiali ai Kremlinului nu puteau. Promitea că până în 2025 Rusia va deveni a treia putere producătoare de aeronave din lume și că PIB-ul pe cap de locuitor va urca la 30.000 de dolari. Dar ceva a mers prost – atât în ​​previziunile lui Ivanov, cât și în soarta sa.

Cariera lui Ivanov, legată de serviciile de securitate

Cariera lui Ivanov a fost întotdeauna legată de serviciile de securitate. La o școală din Leningrad specializată în limba engleză, visase încă din copilărie să vadă patria trupei Beatles.

Student la Universitatea de Stat din Leningrad, a fost trimis pentru un stagiu de practică la aceeași facultate din Ealing, Londra, pe care Freddie Mercury o absolvise cu cinci ani mai devreme.

După terminarea facultății, bărbați în civil îl așteptau deja.

În 1976, Ivanov a absolvit cursurile avansate ale KGB-ului la Minsk.

A fost repartizat la direcția pentru Leningrad și regiunea Leningrad, unde, la vârsta de 23 de ani, l-a întâlnit pe tânărul Putin.

Spre deosebire de Putin, care a părăsit serviciile de securitate la începutul anilor ’90, Ivanov a rămas în domeniul informațiilor.

Când Putin a devenit director al FSB, vechiul său prieten din Leningrad conducea deja biroul european de informații externe. De acolo, Putin l-a recrutat ca adjunct.

Medvedev l-a servit pe Putin în principal ca asistent care executa instrucțiuni. Ivanov a fost printre primele nume pe care Putin le-a spus atunci când a enumerat consilierii în care avea încredere.

„Un silovik fără clan”

Ivanov a fost întotdeauna considerat un silovik (un membru al elitei serviciilor de securitate rusești, ajuns în poziții de conducere de stat).

Totuși, printre siloviki, Ivanov nu ar fi fost niciodată unul de-al lor. Exact așa îl numeau – „un silovik fără clan”, mai notează Meduza.

În ciuda experienței sale în informații, nu s-a aliniat cu această aripă – care îi includea pe Sechin, Viktor Ivanov, șeful Serviciului Federal de Control al Drogurilor și procurorul general Vladimir Ustinov. S-a ținut distanța și de liberali.

Ivanov a „operat” întotdeauna singur și nu a avut niciodată o echipă proprie. Când a apărut problema unui succesor în 2007, Kremlinul a decis să-l facă pe viceprim-ministru.

Acei strategi și oameni de relații publice ai Kremlinului au fost cei care i-au fabricat ascensiunea.

În șase luni, ratingurile sale le-au ajuns din urmă și le-au depășit pe cele ale rivalului său, Dmitri Medvedev.

Dar acestea nu au avut niciun efect asupra deciziei singurului alegător care conta, Putin.

În ciuda acelui „sentiment de camaraderie”, Putin nu a avut încredere vechiul său camarad.

L-a preferat pe candidatul mai slab, Medvedev, cel care avea să-i cedeze ulterior locul la cârma Rusiei.

Ivanov și-a acceptat înfrângerea în cursa pentru succesiune. Și a rămas în echipa lui Putin.

A supraviețuit propriei morți politice

După 2007 a venit partea lungă și mai puțin vizibilă a carierei sale. Ivanov a supravegheat industria de apărare din cadrul guvernului și aproape a dispărut. Oamenii și-au amintit din nou de el în decembrie 2011. În mijlocul protestelor, Medvedev l-a numit șef al administrației Kremlinului.

În august 2016, Putin l-a eliberat pe Ivanov din funcția de președinte al administrației, înlocuindu-l cu adjunctul lui Ivanov, Anton Vaino. Noua funcție — trimis prezidențial pentru afaceri de mediu și transporturi — a reprezentat o pensionare onorabilă.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, Ivanov – ca aproape toți cei din cercul lui Putin – a fost lovit de sancțiuni.

În februarie 2022, Uniunea Europeană l-a adăugat pe lista sa de sancțiuni, invocând sprijinul său pentru recunoașterea imediată a „republicilor autoproclamate” din Donețk și Luhansk.

Apoi a ajuns pe listele de sancțiuni ale Ucrainei, Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Elveției, Australiei, Japoniei și Noii Zeelande.

Poziție dură față de Ucraina

Încă din 2014, Ivanov adoptase o linie dură față de Ucraina, acuzându-i pe ucraineni că au fost „ruinați” prin respingerea „valorilor tradiționale”. Până în iarna anului 2025, retorica sa era practic imposibil de distins de cea a lui Medvedev, fostul său rival la președinție.

„O luptă are loc între lumină și întuneric, spiritualitate și lipsă de suflet, valori tradiționale și pseudo-liberale și, în timp, între adevăr și falsitate”, a declarat Ivanov la o ședință a consiliului de administrație al Societății Istorice Militare Ruse. „Și nu există nicio îndoială că, la fel ca acum 80 de ani, vom câștiga”, spunea Ivanov.

Pe hârtie, cariera lui Ivanov pare un eșec. Este povestea unui om care a urcat până punctul de a ajunge la cea mai înaltă funcție din Rusia. Nu a reușit.

Dar Ivanov poate fi mai bine înțeles ca fiind una dintre rarele figuri din cercul lui Putin care au supraviețuit propriei morți politice.

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