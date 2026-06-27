Putin a obținut o victorie diplomatică la summitul ASEAN. Rusia pare să beneficieze de avantaje economice din legături mai strânse cu țările din Asia de Sud-Est. Acestea sunt dornice să găsească furnizori de energie fiabili. Vor să-și diversifice legăturile comerciale, iar Moscova este la locul potrivit. Pentru majoritatea rușilor, ziua de 18 iunie 2026 va rămâne în memorie prin cea mai spectaculoasă explozie ucraineană de până acum, în timpul unui atac cu drone. Imaginile cu o explozie care ridica în aer acoperișul unui rezervor de petrol din capitala Rusiei au devenit rapid virale.

Unde era președintele Vladimir Putin când se întâmplau toate acestea?

Liderul de la Kremlin participa la un summit între Rusia

Contrastul dintre evenimentele dramatice de la Moscova mulțumirile lui Putin adresate prim-ministrului laosian, Sonexay Siphandone, pentru cadoul a doi elefanți, a fost impresionant.

lui Putin adresate prim-ministrului laosian, Sonexay Siphandone, pentru cadoul a doi elefanți, a fost impresionant. „Puteți fi siguri că vor fi ținuți în cele mai bune condiții și vor aduce multă bucurie tuturor iubitorilor de animale”, a declarat Putin pentru Siphandone.

„Cu toate acestea, summitul a fost, de asemenea, unul dintre cele mai mari succese diplomatice ale Kremlinului de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022”, notează Alexandru Gabuev, director la Carnegie Endowment for International Peace.

Țările ASEAN, piață importantă pentru exporturile rusești

Rusia se află sub sancțiuni occidentale. Progresul pe câmpul de luptă lipsește. Problemele economice sunt tot mai frecvente. Atacurile ucrainene cu drone sunt din ce în ce mai dese.

Cu toate acestea, Putin a reușit să-i reunească pe liderii uneia dintre cele mai dinamice regiuni ale lumii. Regiunea reprezintă peste 700 de milioane de oameni și aproximativ 9% din creșterea PIB-ului global.

„Explicația este simplă. Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului a creat probleme majore pentru țările din Asia de Sud-Est.

Le-a forțat să caute surse alternative de hidrocarburi și îngrășăminte. Una dintre soluții a fost Moscova.

În plus, concurența tot mai mare dintre Statele Unite și China împinge regiunea să aprofundeze legăturile cu alte țări influente.

Rusia devine un partener dezirabil, chiar dacă este angajată într-un război major și operează sub sancțiuni occidentale.

Țările ASEAN reprezintă o piață importantă pentru exporturile rusești. Nu este vorba doar despre petrol, gaze și îngrășăminte, ci și arme și echipamente nucleare.

Iar Moscova știe că trebuie să construiască rapid legături comerciale, tehnologice și financiare cu țările din Sudul Global, dacă dorește să-și mențină confruntarea cu Occidentul.

Unul dintre rezultatele acestei presiuni din ultimii ani a fost o dependență tot mai mare de China. Rusia este atât de dependentă încât Kremlinul începe să-și facă griji.

În căutarea unor noi aliați, nu este surprinzător faptul că Rusia se uită spre Asia de Sud-Est. Acolo, economiile sunt în creștere, iar nevoia de materii prime este uriașă”, explică Alexandru Gabuev.

Moscova a reușit să folosească războiul din Orientul Mijlociu pentru a-și valorifica rolul de furnizor de energie

Prezența la Kazan a fost impresionantă. Nouă din cei unsprezece șefi de stat din ASEAN au fost prezenți, alături de ministrul de externe indonezian și un reprezentant special din Myanmar.

Mai presus de toate, acelti lideri au decis să facă lunga călătorie spre Rusia din cauza atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

Prețurile la energie și îngrășăminte au crescut dramatic. În afară de Brunei, toți membrii ASEAN importă energie – și majoritatea nu au rezervele de nouăzeci de zile deținute de statele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Chiar dacă Iranul și SUA ajung la un armistițiu, riscul reluării ostilităților va rămâne probabil ridicat. Țările ASEAN doresc să încheie acorduri cu furnizori alternativi, inclusiv cu Rusia.

Prin urmare, nu a fost surprinzător faptul că unul dintre documentele semnate în urma summitului a fost o declarație comună privind cooperarea energetică.

Pentru Kremlin, summitul a fost un triumf diplomatic comparabil cu summitul BRICS din 2024 de la Kazan.

A demonstrat lumii că națiunile importante din Sudul Global nu erau deranjate de izolarea diplomatică a Rusiei.

Evenimentul BRICS a avut loc pe fondul creșterii economice și al optimismului Kremlinului cu privire la situația militară din Ucraina.

Delegații ASEAN s-au adunat pe măsură ce costurile luptelor deveneau din ce în ce mai vizibile în Rusia.

Cu toate acestea, Moscova a reușit să folosească războiul din Orientul Mijlociu pentru a-și valorifica rolul de furnizor de energie. A obținut o victorie cu valoare de simbol”, mai scrie Alexandru Gabuev.

Contracte discutate cu ușile închise

Pentru Kremlin a fost important faptul că niciunul dintre documentele semnate la summit nu a menționat războiul din Ucraina.

Nici participanții nu au abordat subiectul în timpul negocierilor, cel puțin în părțile deschise publicului.

„Deși Singapore a impus sancțiuni Rusiei pentru invazia la scară largă a Ucrainei, prim-ministrul singaporez Lawrence Wong i-a spus lui Putin că țara sa prețuiește relația noastră cu Rusia, guvernul Rusiei și poporul Rusiei.

Din câte știm, rezultatele practice ale summitului au fost modeste, fără anunțuri privind noi contracte comerciale.

Cu toate acestea, dacă ne uităm la participanții la întâlnirile lui Putin, este evident că astfel de contracte au fost discutate cu ușile închise.

Unul dintre cei prezenți la întâlnirile lui Putin cu prim-miniștrii Vietnamului și Malaeziei a fost Dmitri Șugaev.

Acesta supraveghează exporturile de arme în calitate de șef al Serviciului Federal pentru Cooperare Militară-Tehnică al Rusiei.

Atât Hanoi, cât și Kuala Lumpur sunt clienți majori și de lungă durată ai exportatorului de arme de stat rus Rosoboronexport, iar Moscova este în mod clar interesată de aprofundarea acestor legături”, continuă Alexandru Gabuev.

ASEAN nu va deveni o contrapondere la dependența Rusiei de China

Capacitatea Rusiei de a exporta arme, în acest moment, este limitată de nevoia acută de arme pe frontul din Ucraina.

Însă Rusia mizează în mod clar pe transformarea sectorului său extins de apărare într-o sursă de valută forte, odată ce luptele se vor încheia.

„Noile produse care au fost testate în Ucraina, precum și echipamentele sovietice modernizate, vor fi probabil comercializate ca fiind cele care au rezistat cu succes unei țări înarmate de NATO.

În ciuda tuturor acestor aspecte, trebuie ținut cont de faptul că ASEAN nu va deveni o contrapondere la dependența Rusiei de China.

În 2025, comerțul Rusiei cu țările ASEAN a fost în valoare de aproximativ 22 de miliarde de dolari, comparativ cu 228 de miliarde de dolari cu China.

Capacitatea Moscovei de a crește exporturile către Asia de Sud-Est este limitată de o infrastructură de transport slab dezvoltată în Orientul Îndepărtat și în Arctica.

Țările ASEAN nu se grăbesc să investească în Rusia, unde valul de distribuire a proprietăților cauzat de războiul din Ucraina prinde avânt.

Este puțin probabil ca sancțiunile occidentale să fie ridicate în curând. Și există dificultăți continue cu plățile. Moscova le-a rezolvat doar cu Vietnamul.

Consolidarea legăturilor pe care Rusia le-a urmărit cu națiunile ASEAN de la începutul luptelor din Ucraina în 2014 ar fi fost mult mai ușor de realizat fără război, fără sancțiuni occidentale și fără nevoia stringentă de a dezvolta aceste legături ca substitut pentru relațiile cu Occidentul”, încheie Alexandru Gabuev.

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