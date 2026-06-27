Putin, victorie diplomatică la summitul ASEAN. Cum a profitat Rusia de conflictul din Iran pentru a muta rapid în Asia de Sud-Est

Putin a obținut o victorie diplomatică la summitul ASEAN. Rusia pare să beneficieze de avantaje economice din legături mai strânse cu țările din Asia de Sud-Est. Acestea sunt dornice să găsească furnizori de energie fiabili. Vor să-și diversifice legăturile comerciale, iar Moscova este la locul potrivit. Pentru majoritatea rușilor, ziua de 18 iunie 2026 va rămâne în memorie prin cea mai spectaculoasă explozie ucraineană de până acum, în timpul unui atac cu drone. Imaginile cu o explozie care ridica în aer acoperișul unui rezervor de petrol din capitala Rusiei au devenit rapid virale.
Unde era președintele Vladimir Putin când se întâmplau toate acestea?
„Cu toate acestea, summitul a fost, de asemenea, unul dintre cele mai mari succese diplomatice ale Kremlinului de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022”, notează Alexandru Gabuev, director la Carnegie Endowment for International Peace.
Rusia se află sub sancțiuni occidentale. Progresul pe câmpul de luptă lipsește. Problemele economice sunt tot mai frecvente. Atacurile ucrainene cu drone sunt din ce în ce mai dese.
Cu toate acestea, Putin a reușit să-i reunească pe liderii uneia dintre cele mai dinamice regiuni ale lumii. Regiunea reprezintă peste 700 de milioane de oameni și aproximativ 9% din creșterea PIB-ului global.
„Explicația este simplă. Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului a creat probleme majore pentru țările din Asia de Sud-Est.
Țările ASEAN reprezintă o piață importantă pentru exporturile rusești. Nu este vorba doar despre petrol, gaze și îngrășăminte, ci și arme și echipamente nucleare.
Iar Moscova știe că trebuie să construiască rapid legături comerciale, tehnologice și financiare cu țările din Sudul Global, dacă dorește să-și mențină confruntarea cu Occidentul.
Unul dintre rezultatele acestei presiuni din ultimii ani a fost o dependență tot mai mare de China. Rusia este atât de dependentă încât Kremlinul începe să-și facă griji.
În căutarea unor noi aliați, nu este surprinzător faptul că Rusia se uită spre Asia de Sud-Est. Acolo, economiile sunt în creștere, iar nevoia de materii prime este uriașă”, explică Alexandru Gabuev.
Prezența la Kazan a fost impresionantă. Nouă din cei unsprezece șefi de stat din ASEAN au fost prezenți, alături de ministrul de externe indonezian și un reprezentant special din Myanmar.
Mai presus de toate, acelti lideri au decis să facă lunga călătorie spre Rusia din cauza atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.
Prețurile la energie și îngrășăminte au crescut dramatic. În afară de Brunei, toți membrii ASEAN importă energie – și majoritatea nu au rezervele de nouăzeci de zile deținute de statele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Chiar dacă Iranul și SUA ajung la un armistițiu, riscul reluării ostilităților va rămâne probabil ridicat. Țările ASEAN doresc să încheie acorduri cu furnizori alternativi, inclusiv cu Rusia.
Prin urmare, nu a fost surprinzător faptul că unul dintre documentele semnate în urma summitului a fost o declarație comună privind cooperarea energetică.
Cu toate acestea, Moscova a reușit să folosească războiul din Orientul Mijlociu pentru a-și valorifica rolul de furnizor de energie. A obținut o victorie cu valoare de simbol”, mai scrie Alexandru Gabuev.
Pentru Kremlin a fost important faptul că niciunul dintre documentele semnate la summit nu a menționat războiul din Ucraina.
Nici participanții nu au abordat subiectul în timpul negocierilor, cel puțin în părțile deschise publicului.
„Deși Singapore a impus sancțiuni Rusiei pentru invazia la scară largă a Ucrainei, prim-ministrul singaporez Lawrence Wong i-a spus lui Putin că țara sa prețuiește relația noastră cu Rusia, guvernul Rusiei și poporul Rusiei.
Atât Hanoi, cât și Kuala Lumpur sunt clienți majori și de lungă durată ai exportatorului de arme de stat rus Rosoboronexport, iar Moscova este în mod clar interesată de aprofundarea acestor legături”, continuă Alexandru Gabuev.
Capacitatea Rusiei de a exporta arme, în acest moment, este limitată de nevoia acută de arme pe frontul din Ucraina.
Însă Rusia mizează în mod clar pe transformarea sectorului său extins de apărare într-o sursă de valută forte, odată ce luptele se vor încheia.
„Noile produse care au fost testate în Ucraina, precum și echipamentele sovietice modernizate, vor fi probabil comercializate ca fiind cele care au rezistat cu succes unei țări înarmate de NATO.
Este puțin probabil ca sancțiunile occidentale să fie ridicate în curând. Și există dificultăți continue cu plățile. Moscova le-a rezolvat doar cu Vietnamul.
Consolidarea legăturilor pe care Rusia le-a urmărit cu națiunile ASEAN de la începutul luptelor din Ucraina în 2014 ar fi fost mult mai ușor de realizat fără război, fără sancțiuni occidentale și fără nevoia stringentă de a dezvolta aceste legături ca substitut pentru relațiile cu Occidentul”, încheie Alexandru Gabuev.
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