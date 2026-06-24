Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești

Sectorul petrolier al Rusiei este ținta principală a dronelor ucrainene. Totuși, deși este lovit constant, încă rezistă. Atacurile ucrainene reușite asupra rafinăriei de petrol din districtul Kapotnia, sud-estul Moscovei, la începutul lunii iunie 2026, au semnalat o nouă fază în campania Kievului împotriva industriei petroliere rusești.
Atacurile au demonstrat că nici măcar apărarea aeriană puternică din jurul Moscovei nu poate opri trecerea dronelor.
În mod ironic, când rafinăria a fost modernizată în 2020, aceasta și-a înlocuit multiplele unități de procesare a petrolului cu două instalații integrate poziționate foarte aproape una de cealaltă.
„A fost o decizie care, probabil, a sporit impactul atacurilor”, notează economistul Serghei Vakulenko pentru Carnegie Endowment for International Peace.
„În timp de pace, această schimbare avea sens. Pe atunci, nimănui nu i-a trecut prin minte că va face rafinăria vulnerabilă în fața dronelor”, mai scrie Vakulenko.
Astfel de atacuri asupra unei rafinării de dimensiuni medii, precum cea din Kapotnya, ar fi relativ nesemnificative. Dar acestea au fost doar cele mai recente dintr-o serie de atacuri aeriene ucrainene care devin din ce în ce mai frecvente și provoacă tot mai multe pagube.
Reziliența industriei petroliere rusești este compromisă periculos de mult.
„După o pauză în ianuarie, Ucraina și-a reluat campania de atacuri cu o vigoare reînnoită la mijlocul lunii martie.
Inițial, principala țintă a Kievului a fost infrastructura de export de petrol a Rusiei. Dronele au atacat, în principal, rezervoarele de stocare de la terminalele petroliere.
După două săptămâni de atacuri asupra portului Ust-Luga, șaisprezece dintre cele cincizeci și patru de rezervoare de stocare ale terminalului au fost atinse. Cinci au suferit avarii grave.
Consecințele au fost similare în urma a două atacuri ucrainene asupra depozitului de petrol Grushovaya (care deservea portul Novorossiysk de la Marea Neagră). Paisprezece rezervoare de stocare au fost avariate și cinci distruse”, amintește Serghei Vakulenko.
În cele mai intense două săptămâni de atacuri, numărul petrolierelor încărcate care au plecat din porturile rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră a scăzut la jumătate, potrivit Bloomberg.
„Cu toate acestea, cifrele și-au revenit rapid. Și apoi au crescut. Drept urmare, exporturile de petrol maritim ale Rusiei în a doua jumătate a lunii aprilie s-au ridicat la aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi.
Este cu aproximativ 500.000 de barili mai mult decât media combinată pentru 2023, 2024 și 2025.
Producția de petrol rafinat a Rusiei a fost afectată și de lucrările de construcție pentru extinderea capacității rafinăriei TANECO a producătorului de petrol Tatneft. Rafinăria are o capacitate de 375.000 de barili pe zi.
Cantitatea de benzină disponibilă în Rusia este determinată de o concurență între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești. Dacă frecvența atacurilor ucrainene poate fi menținută, iar pagubele produse de fiecare atac cresc, atunci avantajul se îndreaptă spre Kiev”, explică Serghei Vakulenko.
În prezent, producția rafinăriilor de petrol din Rusia fluctuează vertiginos. După un alt val de atacuri la sfârșitul lunii mai, aceasta a scăzut sub 4 milioane de barili pe zi.
„Și-a revenit rapid, depășind 4,5 milioane de barili în săptămâna care a început pe 4 iunie.
Este posibil ca redresarea să fi fost determinată de reparații rapide la mai multe rafinării.
Dacă rafinăriile avariate anterior nu își pot restabili rapid producția, pierderea de capacitate a Rusiei ar putea fi cu 28% mai mare decât în anii precedenți”, punctează Serghei Vakulenko.
Pierderea capacității de producție a fost deosebit de acută în jurul Moscovei.
Toate rafinăriile care furnizează petrol rafinat către Moscova prin conducte – Iaroslavl, Riazan și Kstovo – au fost avariate în urma atacurilor.
„Moscova este nodul consumului de combustibil al Rusiei.
Poate că guvernul reușește să mobilizeze volumele de petrol rafinat necesare pentru a menține Moscova în funcțiune. Dar va întâmpina dificultăți în a le livra pe toate pe calea ferată”, avertizează Serghei Vakulenko.
Situația actuală este dificilă, dar multe lucruri rămân neclare.
„De exemplu, poate Ucraina să susțină intensitatea atacurilor sale sau să le intensifice?
Dacă se dovedește imposibil pentru autoritățile ruse să evite un deficit de benzină, întrebarea devine atunci cum vor organiza distribuția unei resurse rare.
Această subvenție se aplică doar combustibilului vândut de companiile rusești – prin urmare, reduce și importurile”, continuă Vakulenko.
Pe viitor, guvernul rus are trei modalități de a gestiona scăderea ofertei, explică economistul.
„În primul rând, să lase forțele pieței să se manifeste, iar prețurile să crească atât de mult încât șoferii să aleagă să nu călătorească.
Ultimele două opțiuni ar duce probabil la apariția unei piețe negre. Prețurile ar fi chiar mai mari decât ar fi dacă piața ar fi lăsată să se descurce singură.
În cele din urmă, într-o perioadă de deficit, este o nebunie să stimulezi cererea prin scăderea artificială a prețurilor.
Desigur, nepopularitatea benzinei mai scumpe ar face dificilă din punct de vedere politic renunțarea la plățile amortizoarelor. Însă gravitatea situației actuale înseamnă că guvernul rus nu mai are multe opțiuni ușoare”, încheie Serghei Vakulenko.