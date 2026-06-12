Primăria Capitalei anunță că nu va închide Calea Victoriei în weekend. Lista evenimentelor stradale, care implică restricții de circulație

Prin intermediul unui anunț postat pe pagina de Facebook a instituției, Primăria Capitalei anunță că nu va fi închisă Calea Victoriei, în acest weekend.

Totodată, PMB a publicat și lista evenimentelor stradale care implică, în weekend, restricții de circulație.

„Nu închidem circulația pe Calea Victoriei pentru, Străzi deschise – București, în acest weekend! Nu vrem să blocăm orașul. Vor fi mai multe evenimente stradale, care implică restricții de circulație: crosuri, parade, concerte. Vă dăm întâlnire din nou, pe promenada urbană, săptămâna viitoare, pe 20-21 iunie”, a transmis PMB.

Ce evenimente se desfășoară în București, în cursul weekendului

Evenimentele din weekend-ul acesta:

„În Piața Constituției, între 12 și 14 iunie, are loc festivalul KIMARO, unde suntem parteneri.

Au loc concerte cu nume mari ale muzicii românești, pe trei scene: Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea, Theo Rose, Bere Gratis, Lupii lui Calancea, Trooper, Robin and the Backstabbers.

Intrarea este liberă, pe bază de înscriere (link în comentarii);

Două marșuri, programate pentru sâmbătă; Duminică, începând cu ora 10.45, pe Șos. Kiseleff are loc crosul caritabil Run for Heroes”, a mai transmis PMB.

Decizie tranșantă a lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, a anunțat, miercuri, că l-a schimbat din funcție pe directorul TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov). Potrivit edilului, TPBI decide „pe unde se învârte roata în București și cât costă învârtitul roții”. Cine este noul director al acestei instituții.

„Astăzi, la propunerea mea, a încetat contractul de Director General al ADI TPBI al domnului Vladimir Ghițulescu și a fost numit în această poziție dl. George Micu.

În acest moment, ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov.

Practic, este autoritatea care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Decide „pe unde se învârte roata și cât ne costă pe kilometru învârtitul roții”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook. (mai multe detalii AICI)