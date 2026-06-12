Prima pagină » Știri » Primăria Capitalei anunță că nu va închide Calea Victoriei în weekend. Lista evenimentelor stradale, care implică restricții de circulație

Primăria Capitalei anunță că nu va închide Calea Victoriei în weekend. Lista evenimentelor stradale, care implică restricții de circulație

Cristian Lisandru
Primăria Capitalei anunță că nu va închide Calea Victoriei în weekend. Lista evenimentelor stradale, care implică restricții de circulație
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prin intermediul unui anunț postat pe pagina de Facebook a instituției, Primăria Capitalei anunță că nu va fi închisă Calea Victoriei, în acest weekend.

Totodată, PMB a publicat și lista evenimentelor stradale care implică, în weekend, restricții de circulație.

„Nu închidem circulația pe Calea Victoriei pentru, Străzi deschise – București, în acest weekend! Nu vrem să blocăm orașul. Vor fi mai multe evenimente stradale, care implică restricții de circulație: crosuri, parade, concerte. Vă dăm întâlnire din nou, pe promenada urbană, săptămâna viitoare, pe 20-21 iunie”, a transmis PMB.

Ce evenimente se desfășoară în București, în cursul weekendului

Evenimentele din weekend-ul acesta:

În Piața Constituției, între 12 și 14 iunie, are loc festivalul KIMARO, unde suntem parteneri.

  • Au loc concerte cu nume mari ale muzicii românești, pe trei scene: Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea, Theo Rose, Bere Gratis, Lupii lui Calancea, Trooper, Robin and the Backstabbers.
  • Intrarea este liberă, pe bază de înscriere (link în comentarii);

Două marșuri, programate pentru sâmbătă; Duminică, începând cu ora 10.45, pe Șos. Kiseleff are loc crosul caritabil Run for Heroes”, a mai transmis PMB.

Decizie tranșantă a lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, a anunțat, miercuri, că l-a schimbat din funcție pe directorul TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov). Potrivit edilului, TPBI decide „pe unde se învârte roata în București și cât costă învârtitul roții”. Cine este noul director al acestei instituții.

Astăzi, la propunerea mea, a încetat contractul de Director General al ADI TPBI al domnului Vladimir Ghițulescu și a fost numit în această poziție dl. George Micu.

În acest moment, ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov.

Practic, este autoritatea care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Decide „pe unde se învârte roata și cât ne costă pe kilometru învârtitul roții”,  a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook. (mai multe detalii AICI)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS S-a redeschis Transfăgărășanul. Care este programul de circulație. CNAIR îi avertizează pe șoferi că urșii apar frecvent în zonă
13:33
S-a redeschis Transfăgărășanul. Care este programul de circulație. CNAIR îi avertizează pe șoferi că urșii apar frecvent în zonă
FLASH NEWS Harta imobilelor RA-APPS, simplificată de un userist. Fostul deputat a făcut şi un top al chiriilor „suspect de ieftine”
11:38
Harta imobilelor RA-APPS, simplificată de un userist. Fostul deputat a făcut şi un top al chiriilor „suspect de ieftine”
Gândul de Vreme Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
10:42
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
ANALIZA de 10 Insomnii la Moscova. Cum încearcă Rusia să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. „Calcule riscante într-un mediu regional schimbător”
10:00
Insomnii la Moscova. Cum încearcă Rusia să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. „Calcule riscante într-un mediu regional schimbător”
CONTROVERSĂ În plină austeritate, Ministerul Mediului sparge 12.000 euro/lună pe chirie pentru o clădire invadată de rozătoare: „Angajații nici nu deschid geamurile, de teamă să nu intre vreun șobolan peste ei”
06:00
În plină austeritate, Ministerul Mediului sparge 12.000 euro/lună pe chirie pentru o clădire invadată de rozătoare: „Angajații nici nu deschid geamurile, de teamă să nu intre vreun șobolan peste ei”
CONTROVERSĂ Urbanism haotic în Mamaia Nord, proiecte imobiliare controversate, autoritățile tac. SURSE: Lucrări fără autorizație, proiecte modificate „din mers”, structură de beton armat ridicată chiar pe plajă. „Legea nu este aplicată egal pentru toți”
12:12, 11 Jun 2026
Urbanism haotic în Mamaia Nord, proiecte imobiliare controversate, autoritățile tac. SURSE: Lucrări fără autorizație, proiecte modificate „din mers”, structură de beton armat ridicată chiar pe plajă. „Legea nu este aplicată egal pentru toți”
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Click
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cel mai mare scorpion care a trăit vreodată. Acesta era cât un câine!
FLASH NEWS Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
18:25
Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
ECONOMIE Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
17:59
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
DECIZIE Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
17:45
Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
ARMATĂ Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
17:28
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
ULTIMA ORĂ După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
17:21
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
TENSIUNI Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
17:15
Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său

Cele mai noi

Trimite acest link pe