Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate

O situație extrem de gravă ar fi avut loc ieri la Institutul de Pneumofiziologie „Marius Nasta” din Capitală, unde un medic a fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a izbucnit imediat după ce o femeie internată pe secția de pneumologie a încetat din viață.

Medicul a sesizat poliția după ce a primit un apel telefonic pe numărul spitalului. Un bărbat, care s-a prezentat drept fratele pacientei decedate, i-ar fi transmis doctoriței că va veni la unitatea medicală special pentru a o omorî. Acesta ar fi susținut că „nu mai are nimic de pierdut” și că este dispus să meargă la închisoare pentru fapta sa.

Polițiștii au demarat cercetări și au stabilit că bărbatul plănuia să se deplaseze către spital. Pentru a preveni un posibil atac sau conflict violent, agenții l-au depistat pe individ și l-au ridicat înainte ca acesta să ajungă la destinație.

