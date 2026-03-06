Prima pagină » Actualitate » Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate

Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 21:35, Actualitate
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate

O situație extrem de gravă ar fi avut loc ieri la Institutul de Pneumofiziologie „Marius Nasta” din Capitală, unde un medic a fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a izbucnit imediat după ce o femeie internată pe secția de pneumologie a încetat din viață.

Medicul a sesizat poliția după ce a primit un apel telefonic pe numărul spitalului. Un bărbat, care s-a prezentat drept fratele pacientei decedate, i-ar fi transmis doctoriței că va veni la unitatea medicală special pentru a o omorî. Acesta ar fi susținut că „nu mai are nimic de pierdut” și că este dispus să meargă la închisoare pentru fapta sa.

Polițiștii au demarat cercetări și au stabilit că bărbatul plănuia să se deplaseze către spital. Pentru a preveni un posibil atac sau conflict violent, agenții l-au depistat pe individ și l-au ridicat înainte ca acesta să ajungă la destinație.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ANCHETĂ Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
21:05
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
EVENIMENT Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
20:51
Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
EMOȚIONANT Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul
20:34
Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul
ACTUALITATE Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe
20:08
Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe
EXCLUSIV Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
19:45
Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
19:15
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?

Cele mai noi

Trimite acest link pe