Fiul fostului membru PNL, Jean Tucan, condamnat, după ce a fost prins drogat la volan. Ar fi încercat să scape de pedeaspă și să se sustragă audierii

Fiul milionarului Jean Tucan, fost lider PNL, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise la mijlocul lunii aprilie. Incidentul a avut loc pe Autostrada Soarelui, când agenții de la Poliția Rutieră l-au oprit pentru depășirea vitezei regulamentare, notează CANCAN.

Rafaello Tucan, fiul fostului liberal Jean Tucan, a fost oprit pe Autostrada Soarelui la data de 15 aprilie anul acesta, după ce radarele au indicat că circula cu o viteză de 185 km la oră, deși viteza regulamentară era de 160 km/oră. Agenții de poliție l-au supus testării pentru substanțe interzise, iar rezultatul a arătat că acesta consumase canabis și cocaină. De asemenea, polițiștii au găsit asupra lui Rafaello Tucan și 9,5 grame de cocaină pentru consum propriu.

Rafaello Tucan, trimis în judecată pentru consum de stupefiante la volan

Acesta a fost dus la un centru pentru prelevarea probelor biologice de sânge și urină, unde s-a confirmat consumul. Fiul fostului liberal Jean Tucan a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de deţinere fără drept de droguri de risc pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

„A fost depistat de lucrătorii din cadrul Poliției Autostrăzi – Biroul de Poliţie Autostrada A2, în timp ce conducea autoturismul marca ########, culoare alb, cu numărul de înmatriculare ######### pe Autostrada A2 pe sensul de mers spre București, la km 144, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la THC-5 și cocaină, cu aceeaşi ocazie deținând fără drept droguri de risc (9,56 grame Cannabis) pentru consumul propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, se arată în rechizitoriu.

Fiul fostului liberal a recunoscut că a consumat droguri

Rafaello Tucan a încercat să se apere și a recunoscut că a consumat substanțe interzise, dar cu o zi înainte de a fi oprit de polițiști, în timp ce se afla la volan.

”În dimineața în care m-am urcat la volan nu eram sub influenta niciunui fel de substante. Declar ca pedata de 11.04.2023 a fost ultima data cand am consumat substante psihoactive iar de pe pe data de 11.04.2023 până pe data de 15.04.2023 nu am mai condus niciun autovehicul pe drumurile publice. La data de 15.04.2023, in jurul orei 15:20, am condus autovehiculul marca ######## cu numarul de inmatriculare #########-pe Autostrada A2 catre Bucuresti, fiind singur in autoturism, iar la km 144 am fost oprit de catre un agent de politie din cadrul Biroului de politie A2. Acesta mi-a solicitat să-i înmanez documentele si mi-a comunicat faptul ca in zona km 160 am fost înregistrat de aparatul radar care la ora 15:08 m-a surprins circuland cu viteza de 185 km/h”.

Rafaello Tucan a încercat să înduplece judecătorii

De asemenea, acesta a încercat să înduplece judecătorii și a invocat că soția lui urmează să aducă pe lume un copil și nu dorește ca acest incident să aibă un impact negativ asupra familiei sale.

”Ca urmare a acestor fapte am spus agentului de politie ca am consumat cu ocazia zilei mele de nastere am consumat circa o țigaretă cu substanța Cannabis si o linie de cocaină. Mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că fapta reprezintă infracțiune și că trebuie să mă deplasez la spitalul Municipal Fetești pentru prelevarea de probe biologice de sânge și urină. Totodată, am luat cunoştinţă despre faptul ca dreptul meu de a conduce vehicule pe drumurile publice este suspendat până la finalizarea dosarului penal. Menționez că regret cele întâmplate și doresc ca cele întâmplate să nu afecteze viața viitorului meu copil, întrucât soția mea este însărcinată în 4 luni”, a spus tânărul milionar în fața instanței.

Rafaello Tucan fost citat și s-a emis mandat de aducere pe numele său, însă acesta nu a fost găsit de procurori în vederea audierii. Într-un sfârșit, acesta a recunoscut faptele și a cerut procedură simplificată.

A fost condamnat la o pedeapsă totală de 1 an și 6 luni de închisoare, rezultată din contopirea sancțiunilor primite pentru deținere de droguri și conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Cu toate acestea, judecătorii au decis ca pedeapsa să fie suspendată sub supraveghere, pentru 3 ani, perioadă în care rămâne în libertate, dar trebuie să respecte o serie de obligații stricte.

În urma acestui incident, soția lui Rafaello Tucan a intentat divorț.

Fostul liberal Jean Tucan, trimis în judecată de Parchetul European (EPPO)

Fostul liberal Jean Tucan a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), sub acuzația de schimbare a destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Jean Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

