O nouă tragedie în sistemul sanitar românesc. Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca

La nici două săptămâni de la moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește vineri sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul a avut loc la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără suflare în timpul gărzii.

Potrivit colegilor, medicul Eva Kiss era un profesionist respectat și un om dedicat meseriei, iubit de pacienți și de echipa medicală. Descoperirea a fost făcută chiar în timpul serviciului de gardă, în circumstanțe care urmează a fi investigate.

„Este o durere a familiei”, a transmis Daniela Dreghiciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie 1, care nu a vrut să facă alte declarații.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, medicul ar fi avut probleme de sănătate în ultima perioadă.

Comunicatul IPJ Cluj

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei epertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”.

