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Urmărire ca în filme în Capitală. Polițiștii au tras cu arma după doi tineri care au fugit în timpul legitimării

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Incident cu focuri de armă în București, miercuri seară. Polițiștii din Capitală au fost nevoiți să tragă cu pistolul, după ce doi tineri au fugit chiar în timp ce erau legitimați de forțele de ordine. Ancheta a relevat că aceștia dețineau o pungă cu substanţe psihoactive.

Oamenii legii au tras cu arma pentru a prinde doi tineri, suspectați că aveau droguri asupra lor, potrivit reprezentanților instituției. Aceștia au fugit în timp ce erau legitimați.

Cei doi tineri urmăriţi de poliţiştii de la Secţia 4 din Bucureşti aveau asupra lor o pungă cu substanţe psihoactive. Incidentul a avut loc miercuri seară, în zona Şoselei Nicolae Titulescu. Suspecții au fugit în direcţii diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta.

Doi tineri au fost legitimați de forțele de ordine, dar au fugit

„La data de 24 iunie 2026, în jurul orei 20:20, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și desfășurând activități specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe Șoseaua Nicolae Titulescu, au observat două persoane al căror comportament a atras atenția echipajului.

În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare și verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului polițienesc, fugind în direcții diferite. Una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta.

Polițiștii au procedat imediat la urmărirea acestora, după declinarea calității oficiale. Unul dintre polițiști a reușit în scurt timp să prindă și să imobilizeze persoana care se deplasa către Bulevardul Banu Manta, aceasta fiind identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 23 de ani”, transmite Secția 4 Poliție.

Unul dintre polițiști a fost nevoit să tragă cu pistolul

De notat că cel de-al doilea polițist implicat în incident a continuat urmărirea persoanei care se deplasa către strada Bahluiului. Întrucât aceasta nu s-a conformat somațiilor repetate de oprire, polițistul a efectuat, cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă, un foc de avertisment în plan vertical.

FOTO – Caracter ilustrativ

Ulterior, persoana s-a conformat dispozițiilor polițistului și a fost imobilizată în condiții de siguranță. De notat că posesia și traficul de droguri au explodat la nivelul Capitalei în ultimii ani, arată datele Poliției Municipiului București. 

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