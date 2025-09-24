Un adolescent de 15 ani a fost împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident

Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s din Capelle aan den IJssel, localitate aflată în apropiere de Rotterdam, Olanda.

Potrivit presei olandeze, adolescentul ar fi furat o ”fatbike”, o bicicletă cu roți supradimensionate și amenința proprietarul cu o armă de foc. În legătură cu cazul acesta, alți doi tineri de 15 ani au fost arestați preventiv.

Un adolescent a fost împușcat mortal de poliție în Olanda

Când poliția a ajuns la fața locului, băiatul s-a refugiat în restaurantul McDonald’s și a scos din nou arma, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției. După mai multe somații, adolescentul a încercat să fugă, însă a fost urmărit până la terasa localului, unde unul dintre agenți a deschis focul.

Intervenția poliției s-a petrecut sub privirile clienților și angajaților fast-food-ului. „Am văzut sânge peste tot. Poliția a încercat să comprime rănile, dar el nu a supraviețuit”, au declarat doi martori, potrivit NL Times.

Un purtător de cuvânt al poliției a subliniat impactul dramatic al incidentului asupra martorilor: „Sunt conştient că acest incident i-a marcat profund pe martori. Acest lucru poate fi extrem de șocant și îngrozitor pentru copii”.

Echipajele care au sosit la fața locului au încercat să îl resusciteze pe băiat, însă fără succes. Ulterior, autoritățile au confirmat că arma pe care adolescentul o flutura era reală.

Reacții și omagii

Restaurantul McDonald’s a rămas închis până la finalizarea anchetei, a anunțat un purtător de cuvânt al lanțului.

Comunitatea școlară din Gouda, orașul de origine al băiatului, a anunțat organizarea unui memorial la liceul unde acesta învăța. Profesorii nu au participat la omagiul adus luni de elevi, dar au transmis că vor fi implicați în pregătirea ceremoniei de comemorare.

Marți, în apropierea gardului restaurantului în care s-a produs tragedia, oamenii au depus numeroase buchete de flori în memoria adolescentului ucis.