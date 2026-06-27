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Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
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România se află sub cod roșu și portocaliu de caniculă, iar temperaturile au crescut vertiginos, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, acesta este tabloul general, la nivelul întregii țări.

  • În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
  • Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.
  • Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
  • Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, trasmite ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Valul de căldură va persista”

Meteorologul de serviciu al ANM, la solicitarea Gândul, a transmis noi informații despre vreme și despre evoluția temperaturilor din weekend.

Astăzi valul de căldură va persista. În regiunile intracarpatice va continua să se intensifice, condiții în care canicula se va extinde, iar disconfortul termic se va menține accentuat.

  • Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în vest și, local în restul țării.
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 25 – 26° pe litoral și 38-39° în Câmpia de Vest.
  • Cerul va fi mai mult senin, exceptând orele amiezii și ale serii în Carpații Meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei, unde vor fi înnorări temporar accentuate.
  • Pe alocuri vor fi averse în general 5-10 l/m², descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, 1 – 2 cm. 

Temperaturile minime vor fi cuprinse între între 11° în depresiunile din estul Transilvaniei și 24° în Dealurile de Vest. Noaptea va fi tropicală, îndeosebi în regiunile intracarpatice.

În București, valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități. După-amiaza și seara celor va fi la mult senin, iar vântul va sub la slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32-34°, iar la noapte cerul va fi mai mult senin. Vântul va sub la slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20° și noaptea tropicală”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

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