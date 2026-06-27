Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

România se află sub cod roșu și portocaliu de caniculă, iar temperaturile au crescut vertiginos, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, acesta este tabloul general, la nivelul întregii țări.
Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, trasmite ANM.
Meteorologul de serviciu al ANM, la solicitarea Gândul, a transmis noi informații despre vreme și despre evoluția temperaturilor din weekend.
„Astăzi valul de căldură va persista. În regiunile intracarpatice va continua să se intensifice, condiții în care canicula se va extinde, iar disconfortul termic se va menține accentuat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse între între 11° în depresiunile din estul Transilvaniei și 24° în Dealurile de Vest. Noaptea va fi tropicală, îndeosebi în regiunile intracarpatice.
În București, valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități. După-amiaza și seara celor va fi la mult senin, iar vântul va sub la slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32-34°, iar la noapte cerul va fi mai mult senin. Vântul va sub la slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20° și noaptea tropicală”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.