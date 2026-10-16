Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 16 octombrie, de la ora 20.30

Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Detalii de ultimă oră despre Călin Georgescu, alături de Petrișor Peiu, președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR. Petrișor Peiu consideră că PSD se află într-o situație dificilă în negocierile pentru formarea noului Guvern.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune Silviu Predoiu, general cu patru stele în rezervă și fost prim-adjunct al directorului SIE despre criza politică din România și jocurile de putere din spatele ei.

Alina Gorghiu, deputat PNL, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Trece mai departe sau e o a patra variantă ratată? Ce înțelegeri a făcut premierul desemnat pentru următoarele 6 luni și ce condiții au pus partidele politice? Ce fac contestatarii lui Bolojan din interiorul PNL?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vorbește despre problemele din administrația locală, efectele măsurilor de austeritate și tensiunile politice care zguduie România.