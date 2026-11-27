Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că pune presiune pe Parlament pentru adoptarea unei legi care ar permite preluarea de către stat a companiilor cu datorii la băncile de stat. Ăreședintele CNC AUR susține că proiectul ar putea acoperi pierderile unor credite acordate în timpul guvernului Ciolacu unor companii aflate în dificultate financiară, precum Liberty Galați și Electrocentrale Craiova. Urmărește întreaga emisiune aici.

Petrișor Peiu susține că PSD vrea să adopte o lege prin care statul să preia companiile cu datorii la băncile de stat

Petrișor Peiu a explicat că proiectul de lege prevede posibilitatea ca statul să preia activele sau chiar companiile care au datorii la băncile de stat. Senatorul AUR susține că inițiativa ar avea legătură cu împrumuturile acordate de EXIM Bank, în perioada guvernului Ciolacu, unor societăți precum Liberty Galați, Electrocentrale Craiova și Grup Servicii Petroliere. Președintele CNC AUR spune că, creditele au fost garantate de stat, deși companiile se aflau într-o situație financiară dificilă.

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„Să vă dau un exemplu. Este foarte mare presiune din partea partidului de la guvern să se voteze un proiect de lege. Acesta spune că statul poate să preia, în contul datoriilor pe care o firmă privată sau de stat le are către o bancă de stat, activele acelei firme sau chiar acea firmă, așa-numita dare în plată, dar cu firme.

De ce face PSD această presiune foarte mare? Pentru că, în vremea guvernului Ciolacu, la presiunea guvernului, probabil, banca EXIM Bank a dat niște credite cu garanția statului către câteva companii: Liberty Galați, fostul Sidex, Electrocentrale Craiova, Grup Servicii Petroliere. Credite care, evident, că s-au dus pe apa sâmbetei, pentru că acele firme erau în stare de semifaliment”, a relatat Petrișor Peiu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Petrișor Peiu acuză PSD că încearcă să acopere pierderile creditelor acordate de EXIM Bank

Petrișor Peiu a afirmat că PSD încearcă să închidă subiectul creditelor pierdute prin adoptarea proiectului de lege care ar permite preluarea combinatului Liberty Galați de către stat, în contul datoriilor. Președintele CNC AUR a acuzat că această inițiativă ar urmări acoperirea unor posibile ilegalități și a precizat că proiectul urmează să fie dezbătut în plenul Senatului.

„Și acum, printr-un proiect de lege, același PSD vine să închidă acest subiect, zicând: „Gata, nu mai e problema acelor bani pierduți, că s-au dat în plată și am preluat noi combinatul de la Galați etc. Asta e o tehnică prin care se încearcă acoperirea unor chestiuni ilegale. E în stadiul în care urmează să fie trecut prin plenul Senatului”, a mai susținut Petrișor Peiu.

Schimb de replici între Marcel Ciolacu și Exim Bank

Situația creditelor acordate unor companii aflate în dificultate financiară a provocat un schimb de acuzații între EXIM Bank și fostul premier Marcel Ciolacu. Banca a transmis că finanțările pentru Liberty Galați, Electrocentrale Craiova, Grup Servicii Petroliere și Blue Air reprezintă expuneri ale statului și că aprobarea sau avizarea acestora a revenit statului român, prin Ministerul Finanțelor sau Guvern. În replică, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile și a susținut că documentațiile au trecut prin mai multe etape de analiză înainte să ajungă la Guvern.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Ce a transmis EximBank

Exim Banca Românească (fosta EximBank), companie deținută de stat, a susținut, printr-un comunicat de presă, din 28 ianuarie 2026, că finanțările acordate unor companii cu probleme financiare precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului român și nu au fost aprobate de conducerea băncii.

„Ele (n.red. creditele neperformante) nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii”, se arată în comunicatul băncii.

EximBank a susținut că statul român, inclusiv Guvernul, este responsabil de aprobarea sau avizarea unor credite.

„Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro”, se arată în comunicatul băncii.

Companiile cu cele mai mari pierderi

Cele mai mari pierderi sunt asociate creditelor acordate companiilor Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Electrocentrale Craiova, firme care au beneficiat de sprijin financiar semnificativ din fonduri publice în ultimii ani.

În luna decembrie 2023, Liberty Galați a primit un credit de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, printr-un program de garantare destinat firmelor afectate de conflictul din Ucraina.

În decembrie 2024, Eximbank a mai acordat companiei Liberty Tubular Products Galați o finanțare de până la 750 de milioane de lei.