Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Dumitru Dragomir a vorbit despre posibilele scenarii pentru alegerile prezidențiale din 2030. Fostul deputat a analizat șansele lui Ilie Bolojan în cazul unei candidaturi și a susținut că o eventuală intrare în cursă a Laurei Codruța Kovesi l-ar putea determina pe acesta să renunțe. Dumitru Dragomir a afirmat că, dacă va candida, Călin Georgescu ar avea un avantaj considerabil în fața celorlalți competitori. În lipsa acestuia din cursă, fostul deputat îl vede pe Nicușor Dan drept un candidat greu de învins. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Dumitru Dragomir îl vede pe Nicușor Dan un adversar greu de învins în viitoarele alegeri prezidențiale

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Ilie Bolojan va participa la următoarele alegeri prezidențiale din 2030, Dumitru Dragomir a spus că acesta ar putea candida, însă ar face un pas înapoi dacă Laura Codruța Kovesi și-ar anunța candidatura. Din punctul său de vedere, fostul procuror-șef al Parchetului European ar obține peste 15% din voturi.

Fostul deputat a susținut că, în cazul în care Călin Georgescu ar intra în cursă, ceilalți candidați nu ar reuși să adune împreună procentele acestuia, despre care consideră că a fost transformat într-un erou. În schimb, dacă Georgescu nu ar candida, fostul deputat îl vede pe Nicușor Dan drept principalul favorit, despre care spune că ar fi greu de învins.

Răzvan Dumitrescu: O întrebare care vizează alegerile prezidențiale viitoare. Credeți că Bolojan va candida?

„O categorie. Cred că nu va concura numai dacă vine doamna Kovesi și concurează. Dacă vine doamna Kiovesi, atunci Coldea va fi cel mai tare om din țara asta și domnul Bolojan nu va concura. Convingerea mea este că ar lua peste 15%. E greu dacă concurează Georgescu, toți la un loc nu fac procentele lui Georgescu, pentru că l-au făcut erou. După el, dacă nu concurează Georgescu, e Nicușor. E greu să-l bată pe Nicușor”, a relatat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir susține că alegătorii nu se uită la aspectul fizic când își aleg președintele

Dumitru Dragomir a susținut că Nicușor Dan nu a făcut greșeli de natură constituțională și că problemele legate de vestimentație, aspectul fizic sau comunicare nu reprezintă greșeli importante în ochii alegătorilor. Acesta a afirmat că președintele s-ar fi opus numirii unor procurori și judecători doriți de USR, dar și implicării factorului politic în SRI și în Ministerul de Externe. Totodată, Dumitru Dragomir a apreciat că SRI și-a desfășurat activitatea alături de structurile militare fără să se implice în politică, deși a admis că ar fi putut exista implicări „prin spatele cortinei”.

„Atenție că Nicușor n-a greșit. Asta nu e greșeală că nu se îmbracă bine, că nu se pieptănă bine, că stă prost la comunicare. Astea nu sunt pentru popor. Poporul simte așa: Dom’le, USR-ul a vrut să pună procurorii și judecătorii pe care au vrut USR-ul. El s-a opus. L-au forțat repede să bage factorul politic în SRI și la externe. N-a făcut. Pentru că SRI-ul a mers foarte bine cu partea militară. Nu s-a implicat în politică. Că s-o fi implicat ei prin spatele cortinei? Asta e altceva. Asta este tot altceva. El greșesli constituționale, adică încâlcarea Constituției nu a făcut”, a susținut Dumitru Dragomir.

Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă va candida la următoarele alegeri prezidențiale

Ilie Bolojan a fost întrebat în cadrul unei emisiuni tv dacă are în plan să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2030. Fostul premier a afirmat că vrea ca PNL să devină o alternativă politică serioasă și să contribuie la modernizarea României. Acesta a pus accent pe soluțiile realiste care să susțină dezvoltarea și prosperitatea. Liderul PNL a menționat că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi”.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu ofertă politcă și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare și prosperitate”, a relatat Ilie Bolojan.

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„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și, până în 2030, avem 2028”

Ilie Bolojan a spus că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi” și a subliniat importanța alegerilor parlamentare din 2028. Fostul premier a susținut că reformele au nevoie de o majoritate parlamentară solidă și că actualul procent de 15% nu permite schimbări ample.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și, până în 2030, avem 2028. Este un an foarte important, pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei ceva azi în România, ai nevoie de o forță puternică.

Trebuie să lupți cu bolile, cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care-i permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacțiune puternică. Am văzut asta în acest mandat, cu 15% nu poți să faci mai mult.

(…) Dacă nu vom putea convinge, cei care dorim să modernizăm România, să dăm o perspectivă europeană, inclusiv din punct de vedere al comportamentelor instituționale, nu poți să faci cu aceste procente”, a spus Ilie Bolojan.