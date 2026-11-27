Nu ratați dezvăluirile explozive făcute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, analizează felul în care economia bate ideologia. Cum a ajuns Ursula să nu fie băgată în seamă atunci când insistă pe renunțarea la combustibilii fosili?

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, Dumitru Dragomir vine cu detalii explozive despre anularea alegerilor din 2025. Raportul AUR a deschis cutia neagră? Cotroceniul admite că probele pe baza cărora CCR a anulat scrutinul nu erau complete la momentul deciziei, dar susține că existau indicii suficiente. Este această explicație un răspuns la toate întrebările sau deschide un nou front de controversă?

Tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Justiției Cristian Diaconescu discută despre noua ordine mondială. Ce loc mai are România în negocierile dintre marile puteri?

Liberala Nicoleta Pauliuc vorbește despre conflictul cu Ilie Bolojan și ruptura din partid. Care este miza acestei confruntări și ce urmează pentru partidul liberal?

Toate momentele importante ale săptămânii 23-26 noiembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.