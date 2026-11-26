Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul minsitru de Finanțe Adrian Câciu garantează că pensiile vor crește indifrenret de argumentul lui Alexandru Nazare, potrivit căruia datoria publică de peste 60% din PIB nu permite acest lucru. Acesta susține că asta nu înseamnă că statul nu poate găsi soluții pentru majorarea pensiilor. Adrian Câciu consideră că derogarea de la lege este o decizie politică și cere Guvernului să respecte legea și să găsească resurse pentru indexarea pensiilor. Alexandru Nazare a amânat cu încă o săptămână prezentarea raportului cerut de PSD, dar și de premierul Luca Niculescu. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Adrian Câciu acuză că există contradicții între nota lui Nazare și strategia fiscal-bugetară pentru 2027

Adrian Câciu a pus sub semnul întrebării argumentele Guvernului cu privire la imposibilitatea indexării pensiilor și a făcut referire la strategia fiscal-bugetară prezentată anterior de Alexandru Nazare. Fostul ministru de Finanțe a atras atenția că documentul prevede creșteri atât pentru cheltuielile de personal, cât și pentru cele de asistență socială în 2027.

Adrian Câciu a susținut că între cele două categorii de cheltuieli există o diferență de 7,3%, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a vorbit despre indexarea pensiilor și despre o nouă lege a salarizării, care ar presupune cheltuieli suplimentare de personal.

„Eu vreau să cred că este doar o notă care a fost prezentată și domnului Bolojan, care ne promitea că indexează pensiile sau venea cu legea salarizării, care creștea cheltuielile de personal. Sau această notă a stat și la baza strategiei fiscal-bugetare, când ne-au prezentat bugetul și în care scrie negru pe alb că anvelopa de la cheltuielile de personal pentru 2027 crește, iar anvelopa de la cheltuielile de asistență socială crește. Când faci procentele, o să vezi că este chiar o diferență de 7,3% între ele”, a spus Adrian Câciu.

Fostul ministru de Finanțe susține că alte țări din UE au datorii publice de peste 100% și tot indexează pensiile

Adrian Câciu a susținut că Guvernul nu ar trebui să folosească nivelul ridicat al datoriei publice drept singur argument pentru a nu majora pensiile. Fostul ministru de Finanțe a dat exemplul Germaniei, Spaniei, Italiei și Greciei, țări care au datorii publice ridicate, dar continuă să indexeze pensiile. Acesta a cerut Guvernului să găsească soluții pentru respectarea legii și protejarea drepturilor cetățenilor, în loc să invoce lipsa banilor.

„De asta zic: hai să ieșim din chestia asta cu „nu se poate”. Cu „nu se poate” nu faci politică. Am înțeles, avem datorie mare. Germania are 62%, chiar dacă este peste 60%, indexează pensiile. Nu mai zic de Spania, Italia și Grecia, care au peste 100%, dar indexează pensiile. Am înțeles, asta este situația, avem o datorie mare. Dar asta nu înseamnă să nu găsești soluții, să respecți legile și să îți respecți cetățenii”, a mai menționat fostul ministru de Finanțe la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Adrian Câciu a sugerat derogarea de la Legea nr. 69/2010 invocă articolul 13

Adrian Câciu a explicat că interdicția despre majorarea cheltuielilor sociale poate fi depășită printr-o derogare de la lege, dacă Guvernul ia o decizie în acest sens. Fostul ministru de Finanțe a amintit că astfel de derogări au fost aprobate și în 2022, 2023 și 2024, ani în care pensiile și salariile au fost majorate. Acesta a susținut că decizia de indexare a pensiilor ține de voința politică a Guvernului și a adăugat că exista șanse ca Executivul să găsească o soluție pentru aplicarea majorărilor. Adrian Câciu a adăugat că Florian Cîțu a lăsat datorii de 50% în vremea când era ministru al Finanțelor.

„Va fi o decizie politică. Eu vreau să cred așa. Nu îl apăr și sper să nu mă înșel. Vreau să cred că a fost doar o notă abstractă, pentru că așa stă legea, aceasta este situația. În schimb, decizia de derogare de la acea lege, pe care o invocă articolul 13, a fost luată și în 2022, când s-au crescut pensiile și salariile, în 2023, la fel, și în 2024. Pentru că, pentru cei care nu știu și despre care nu vorbește domnul ministru, Florin Cîțu ne-a lăsat cu 50% datorii, oameni buni. Nu poți să invoci datoria lui Bolojan ca să nu indexăm pensiile.

Deciziile de derogare au fost mereu politice. Trec peste nota respectivă și mă aștept ca Guvernul, împreună cu cei care susțin acest guvern, să aibă o decizie politică așezată, ținând cont de situația pe care a prezentat-o domnul Nazare, și să indexeze pensiile”, a adăugat Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe.

Salariile bugetarilor, alocațiile copiilor și indemnizațiile pentru părinți rămân înghețate în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern că, în 2027, nu vor putea fi adoptate măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Astfel, salariile, alocațiile și anumite indemnizații vor fi înghețate anul viitor.

Înghețarea cheltuielilor în 2027 ar viza salariile bugetarilor, alocațiile pentru copii și mai multe forme de sprijin social. Pe listă se află ajutoarele pentru încălzire și incluziune, indemnizațiile pentru creșterea copilului și cele de hrană acordate persoanelor cu HIV/SIDA sau cu handicap.

Salariile bugetarilor, alocațiile copiilor și indemnizațiile pentru părinți rămân înghețate în 2027

Potrivit informării prezentate de Alexandru Nazare în ședința de Guvern, datoria publică va depăși pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031. În aceste condiții, legea nu permite adoptarea unor măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor și asistența socială.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi în ședința de Guvern.

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele cu asistența socială. Măsurile pot fi exceptate în situații extraordinare, dacă nu afectează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Primele măsuri pentru construcția bugetului pe 2027

Guvernul a aprobat mai multe măsuri pentru pregătirea bugetului pe 2027 și plata restanțelor din 2026. Însă, fără modificarea țintei de deficit. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea deficitului de la 6% la 3% din PIB necesită soluții care să nu afecteze creșterea economică. Alexandru Nazare spune că reducerea deficitului presupune eficientizarea cheltuielilor publice. Guvernul a aprobat introducerea sistemului digital eBuget_NG și consolidarea bugetării pe programe. Mecanismul este pentru o mai bună monitorizare a cheltuielilor și prioritizare a investițiilor.

Guvernul redistribuie economiile bugetare pentru plata obligațiilor, inclusiv a serviciilor medicale și medicamentelor, fără creșterea cheltuielilor totale. De asemenea, prelungește până la 2 decembrie mecanismul de compensare a datoriilor administrațiilor locale. Vor oferi mai multă flexibilitate în folosirea economiilor, cu condiția să nu acumuleze noi restanțe. Vezi AICI ce a spus ministrul Finanțelor.