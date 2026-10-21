Elena Udrea dezvăluie că Florian Coldea își joacă libertatea și miza este pe Ilie Bolojan: „Îl paște pușcăria”. Planul lui Coldea era să-l facă președintele României

Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Elena Udrea a spus în exclusivitate că Bolojan a fost „parașutat” de Coldea în 2025, cu speranța că, pe viitor, fostul premier va ajunge președintele României. Aceasta susține că Florian Coldea și-a jucat libertatea mizând pe Bolojan, deoarece este din ce în ce mai aproape să ajungă la pușcărie. De asemenea, Elena Udrea a punctat că între Laura Codruța Kövesi și Ilie Bolojan ar exista o legătură strânsă, având în vedere că premierul demis ar fi fost iertat de mai multe ori în cazul unor posibile dosare. În acest sens, a dat exemplul achiziționării microbuzelor școlare. Urmărește emisiunea live aici.

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În 2024, Consiliul Județean Bihor, condus de Ilie Bolojan, a cumpărat 25 de microbuze electrice pentru transportul elevilor, printr-un contract finanțat din PNRR, în valoare de aproximativ 22,8 milioane de lei fără TVA. Achiziția a ridicat semne de întrebare din cauza prețului plătit pentru fiecare microbuz, iar Bolojan era asociat cu această procedură deoarece conducea instituția care a organizat licitația și a aprobat documentația de achiziție. Ulterior, DNA a confirmat că primise sesizări și că avea în lucru dosare privind cumpărarea microbuzelor școlare în mai multe județe.

Elena Udrea spune că Florian Coldea a mizat pe Bolojan pentru că-l paște pușcăria

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă Florian Coldea este cel care l-a scos pe Ilie Bolojan în față, Elena Udrea a confirmat că ar fi adevărat. Aceasta este de părere că, în acest moment, Coldea încearcă să-și instaureze din nou un regim apropiat lui la București, pentru că, altfel, îl paște pușcăria.

„Cred că da, cred că același sistem din care a făcut parte Coldea și din care cred că mai face parte și acum, însă nu cu aceeași putere. Gândiți-vă ce efort trebuie să facă Coldea în acest moment ca să-și reinstaureze un regim, un sistem apropiat lui, la București, pentru că altfel pe Coldea îl paște pușcăria”, a spus Elena Udrea în exlusivitate.

Elena Udrea: „Coldea e dispus să facă orice pentru libertate”

Elena Udrea a făcut referire și la propria experiență cu justiția, susținând că libertatea este unul dintre cele mai importante lucruri, după sănătate. Aceasta a sugerat că Florian Coldea ar fi dispus să facă orice pentru a-și păstra libertatea și că ar încerca să influențeze scena politică de la București ca să obțină sprijinul unor persoane care ar putea contribui la schimbarea cursului unui dosar în care este acuzat.

„Gândiți-vă ce lupte, ce strategii, ce încercări trebuie să facă el ca să-i câștige pe cei pe care îi susține la București, ca să poată să întoarcă o justiție care a pornit să judece dosarul în care e acuzat. Libertatea, eu vorbesc ca om pățit, e cea mai importantă după sănătate. Coldea e dispus să facă orice pentru asta”, a mai adăugat Elena Udrea.

Elena Udrea spune că Florian Coldea avea în plan să-l facă pe Bolojan președintele României

Elena Udrea susține că planul lui Florian Coldea ar fi fost ca Ilie Bolojan să ajungă președintele României. Aceasta a afirmat că în spatele lui Bolojan s-ar fi aflat o grupare care l-ar fi susținut și pe fostul președinte Klaus Iohannis. Udrea a făcut referire și la presupusul sprijin extern, inclusiv din Germania și din cercurile europene. Totodată, aceasta a comentat legătura dintre Laura Codruța Kovesi și Bolojan și relatează că l-ar fi protejat pe Bolojan în anumite dosare, inclusiv în cel privind achiziția microbuzelor școlare.

„În spatele lui Bolojan e clar că s-a aflat și Kovesi, care l-a iertat de atâtea dosare, cel puțin de dosarul cu achiziționarea acelor autobuze, care nu a fost niciodată anchetat niciodată. În spatele lui Bolojan cred că se află, pe lângă Germania și linia aceasta externă de la nivelul lumii europene, cred că vorbim la nivel național de o parte din această grupare care a fost și pe vremuri, care l-a adus și pe Iohannis. Cred că aveau un plan să-l aducă pe Bolojan președintele României”, a precizat Elena Udrea la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Proiectul „Microbuzelor electrice pentru elevi” din 2023 s-a transformat într-un scandal uriaș

Proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a demarat în anul 2023 și s-a transformat într-un scandal uriaș. Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene de la acel timp, a anunțat că Parchetul European – condus de Laura Kovesi – a declanșat o anchetă de proporții.

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI).

România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric.

Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.

Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, fostul premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan a anunțat că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

În epicentrul acestui scandal uriaș se afla firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova condusă de Vlad Papuc.

Vlad Papus este fiul Rodicăi Papuc. Aceasta este considerată o „apropiată” a celebrului „baron Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, ex-președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova.

Companiile care au vândut microbuze electrice la prețuri enorme

Scandalul uriaș nu s-a limitat doar la Aveuro Internațional, ci și la alte companii au furnizat consiliilor județene microbuze electrice la prețuri similare.

Asocierea QEV Technologies – Amperio Energy a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate.

a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate. DMV Aviatech – către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate.

– către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate. Madcom Impex – către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate.

– către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate. C&I Eurotrans – către CJ Călărași, la 1,18 milioane de lei/unitate.

În cazul Aveuro Internațional, prețurile au variat: peste 1,3 milioane de lei/unitate pentru CJ Olt, 905.000 lei pentru CJ Arad și, cel mai mic, 743.000 denlei pentru CJ Brașov.

Dragoș Pâslaru: „Toți vinovații să plătească”

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro! În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a precizat că Parchetul European condus de Kovesi a declanșat investigația în legătură cu această afacere controversată.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Bihorul lui Bolojan a dat „tonul”

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

Vezi cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg aici.

Florian Coldea, din nou în atenția presei internaționale

Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, a ajuns din nou în atenția presei internaționale, în contextul scandalului în care a fost implicată Vlora Hyseni, fosta directoare a serviciului de informații albanez și apropiată a premierului Edi Rama.

Coldea, prezentat în presa albaneză drept consilier al premierului pe probleme de securitate, ar fi putut ajunge în atenția autorităților de la Tirana. Un expert în probleme de imigrație și securitate a afirmat, într-o emisiune a Euronews Albania, că nu l-ar fi surprins implicarea lui Coldea ca suspect sau inculpat într-un dosar penal, fără să precizeze despre ce ar fi fost vorba.

Expertul Makis Hoxha, stabilit de peste un deceniu în România, a declarat că dosarul Vlora Hyseni ar fi putut include și numele lui Florian Coldea, în cadrul unei anchete a SPAK, structura albaneză specializată în combaterea corupției și a criminalității organizate.

Un document oficial confirmă că Florian Coldea îl consilia pe Edi Rama

Relația profesională dintre fostul număr doi din SRI și șeful Guvernului de la Tirana nu este însă o premieră. Existența acesteia a fost confirmată anterior printr-un document oficial al Secretariatului General al Guvernului albanez. Documentul nr. 3888/2 din 11 septembrie 2023, semnat de Engjëll Agaçi, secretarul general al Cabinetului premierului, îl enumera pe Coldea printre consilierii externi ai lui Edi Rama.

„Florian Coldea, consilier extern al prim-ministrului pentru consultanță în chestiuni legate de securitate”, se preciza în documentul transmis Parlamentului Albaniei.

Dosarul lui Coldea din România, în centrul discuției

Makis Hoxha a făcut în mai multe rânduri referire la situația juridică a lui Florian Coldea din România. Fostul prim-adjunct al directorului SRI este vizat într-un dosar penal în care procurorii îl acuză, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi oferit servicii de consultanță juridică și ar fi pretins că poate interveni în dosare penale prin intermediul influenței pe care inculpații ar fi avut-o asupra unor persoane din instituții. Unul dintre cazurile centrale ale anchetei îl vizează pe omul de afaceri Cătălin Hideg, de la care, potrivit DNA, ar fi fost solicitați 600.000 de euro pentru intervenții într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

Dosarul a intrat în etapa judecății după ce, în august 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.