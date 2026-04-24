Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit vineri, la Europa FM, despre achiziția a 25 de microbuze, când era șeful CJ Bihor, care ar fi costat mai mult decât valoarea de piață. Șeful Executivului a susținut că din punctul lui de vedere „lucrurile au fost făcute bine”. Proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a demarat în anul 2023 și s-a transformat într-un scandal uriaș. „Jaful Național” a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public. Ulterior, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat că Parchetul European – condus de Laura Kovesi – a declanșat o anchetă de proporții.

Întrebat, în cadrul unei emisiuni la Europa FM, despre achiziția de microbuze când era șef la CJ Bihor, Bolojan a declarat: „Trebuie văzut ce tip de microbuze sunt. V-am spus, mi se pare de bun simț, în mandatul meu s-au făcut multe achiziții la CJ Bihor. Toți cei care am participat la proceduri avem o responsabilitate și mi se pare normal să fie verificate. Din punctul meu de vedere au fost lucrurile făcute în bună regulă”.

Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI).

România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric.

Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.

Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

În epicentrul acestui scandal uriaș se află firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova. Este condusă de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, considerată o „apropiată” a celebrului „baron Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, ex-președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova. (mai multe detalii AICI)

Dragoș Pâslaru: „Toți vinovații să plătească”

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!

În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a precizat că Parchetul European condus de Kovesi a declanșat investigația în legătură cu această afacere controversată.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Bihorul lui Bolojan a dat „tonul”

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

