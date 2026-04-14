Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan

Proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a demarat în anul 2023 și s-a transformat într-un scandal uriaș. Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public. Acum, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, anunță că Parchetul European – condus de Laura Kovesi – a declanșat o anchetă de proporții.
Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI).
România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.
Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.
În epicentrul acestui scandal uriaș se află firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova. Este condusă de Vlad Papuc.
Vlad Papus este fiul Rodicăi Papuc. Aceasta este considerată o „apropiată” a celebrului „baron Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, ex-președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova.
Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi luat o mită de 3,2 milioane de euro. (mai multe detalii AICI)
Scandalul uriaș nu se limitează doar la Aveuro Internațional. Și alte companii au furnizat consiliilor județene microbuze electrice la prețuri similare.
În cazul Aveuro Internațional, prețurile au variat: peste 1,3 milioane de lei/unitate pentru CJ Olt, 905.000 lei pentru CJ Arad și, cel mai mic, 743.000 denlei pentru CJ Brașov.
Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!
În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.
Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a precizat că Parchetul European condus de Kovesi a declanșat investigația în legătură cu această afacere controversată.
„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.
În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.
La nivel național, situația pe județe oferă tabloul general al schemei „Microbuzul”, potrivit informațiilor obținute de Gândul.
Olt este județul care deține recordul la nivel național. Prețul per microbuz a ajuns la aproximativ 262.000 de euro pe unitate, cel mai ridicat dintre toate licitațiile derulate până acum, potrivit RecorderIS.
De altfel, Gândul a analizat datele disponibile pe Termene.ro și a întocmit un top al județelor/ localităților care au plătit cel mai mult pentru un microbuz școlar electric. Trebuie menționat că valorile prezentate sunt fără TVA.
În județul Olt s-au achiziționat 20 microbuze electrice. Valorea totală a contractului – 26.260.000 lei. Un microbuz a costat de 3,4 ori mai mult decât prețul recomandat.
În comuna Dumbrăvești din Prahova s-a achiziționat un singur microbuz. Cu ceiași bani s-ar fi putut cumpăra 3 microbuze. Microbuzul a costat de 3,2 ori mai mult decât prețul recomandat.
În județul Mureș s-au achiziționat 7 microbuze electrice. Valoarea contractului – 8.491.917 lei. Un microbuz a costat de 3,1 ori mai mult decât prețul recomandat.
În județul Gorj s-au achiziționat 27 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 30.537.351 lei. Un microbuz a costat de 2,9 ori mai mult decât prețul recomandat.
În județul Satu Mare s-au achiziționat 3 microbuze electrice. Valoarea contaractului – 3.339.000 lei. Un microbuz a costat de 2,8 ori mai mult decât prețul recomandat.
După izbucnirea scandalului, Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a trimis Corpul de Control pentru a încerca să facă „lumină” în acest scandal uriaș.
Pentru ca surpriza să fie și mai mare, acesta a anunțat că erau în curs de desfășurare 3 investigații, nu numai una.
”În acest moment, există nu numai o investigație, ci trei. Și trebuie să vă explic cum.
Direcția Generală PNRR s-a sesizat, având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legate de procedura clasică de sistem de management și control pe fonduri europene”, spunea Dragoș Pîslaru la momentul respectiv.
În luna august a anului 2025, Marius Voineag – șeful Direcției Naționale Anticorupție”, anunța că există mai multe sesizări, iar acestea sunt „în lucru”.
După ce semnele de întrebare au apărut precum ciupercile după ploaie, la DNA au început să curgă sesizările. Procurorii anticorupție au început să ia „la puricat” toate aceste sesizări referitoare la achizițiile de microbuze școlare din fonduri europene.
„Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări (…) Avem sesizări. Sunt în lucru”, declara Marius Voineag, șeful DNA.
În schema „Microbuze electrice pentru elevi” s-a plătit chiar și de trei ori mai mult decât prețul estimat. Dar nu numai că a izbucnit un scandal de proporții, care a dus și la ancheta demarată de Parchetul European, ci s-a dovedit și că mașinile au clacat.
Un video (imaginile pot fi următite AICI) în care în care un microbuz şcolar zace îngropat în zăpadă a devenit viral. Avea doar 5 luni de funcționare, dar motorul electric nu a mai putut face față gerului.
Bateriile se descarcă rapid, iar microbuzul abia ajunge până la jumătatea drumului spre școală.
„Când a început cu minus 10 – minus 12 grade am întâmpinat greutățile. Nu a rezistat la cei 137 km și atunci am zis că varianta este în felul următor. În zilele respective, a durat o săptămână (n.red. – gerul), vreo 10 zile, am circulat cu mașina diesel. Niciun copil nu a rămas acasă. Fiecare copil a fost adus la școală”, spunea Gavril Majlath, primarul comunei sătmărene Orașul Nou.
Acum, ancheta în scandalul „Microbuze electrice” s-a mutat la un alt nivel. Semnalele de alarmă trase de Gândul au oferit imaginea unui adevărat Jaf Național. Parchetul European condus de Laura Kovesi va verifica aceste achiziții controversate și cheltuirea fără noimă a banului public, iar întreaga „schemă” urmează a fi devoalată. Cum se spune, s-a spart buba!
