Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan

Proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a demarat în anul 2023 și s-a transformat într-un scandal uriaș. Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public. Acum, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, anunță că Parchetul European – condus de Laura Kovesi – a declanșat o anchetă de proporții.

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI).

România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric.

Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.

Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

În epicentrul acestui scandal uriaș se află firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova. Este condusă de Vlad Papuc.

Firma Aveuro Internaționala luat „caimacul” și a câștigat peste 60% din licitațiile organizate.

„Doamne ajută! Nu comentez prețul”, a comentat Vlad Papuc. (informații detaliate AICI

Vlad Papus este fiul Rodicăi Papuc. Aceasta este considerată o „apropiată” a celebrului „baron Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, ex-președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova.

Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi luat o mită de 3,2 milioane de euro. (mai multe detalii AICI)

Companiile care au vândut microbuze electrice la prețuri enorme

Scandalul uriaș nu se limitează doar la Aveuro Internațional. Și alte companii au furnizat consiliilor județene microbuze electrice la prețuri similare.

Asocierea QEV Technologies – Amperio Energy a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate.

a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate. DMV Aviatech – către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate.

– către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate. Madcom Impex – către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate.

– către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate. C&I Eurotrans – către CJ Călărași, la 1,18 milioane de lei/unitate.

În cazul Aveuro Internațional, prețurile au variat: peste 1,3 milioane de lei/unitate pentru CJ Olt, 905.000 lei pentru CJ Arad și, cel mai mic, 743.000 denlei pentru CJ Brașov.

Dragoș Pâslaru: „Toți vinovații să plătească”

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!

În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a precizat că Parchetul European condus de Kovesi a declanșat investigația în legătură cu această afacere controversată.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Bihorul lui Bolojan a dat „tonul”

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

Schema „Microbuzul”, la nivel național

La nivel național, situația pe județe oferă tabloul general al schemei „Microbuzul”, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

Iași, județul „păstorit” de Costel Alexe – 26 de microbuze. Trei oferte au fost declarate neconforme, fiind admisă doar una, cu o valoare de 26,3 milioane de lei, față de estimarea de 30,1 milioane de lei.

25 de microbuze. S-a ofertat suma de 24,1 milioane de lei. Pentru un lot suplimentar de 5 microbuze, valoarea a fost de 5 milioane de lei. Tulcea – 23 de microbuze. S-a ajuns la 19,6 milioane de lei.

23 de microbuze. S-a ajuns la 19,6 milioane de lei. Vrancea – 24 de microbuze. Două oferte au fost declarate inacceptabile. Una a fost admisă, valoarea fiind de 28,9 milioane de lei.

23 de microbuze. S-a ajuns la 19,6 milioane de lei. Vrancea – 24 de microbuze. Două oferte au fost declarate inacceptabile. Una a fost admisă, valoarea fiind de 28,9 milioane de lei.

24 de microbuze. O ofertă a fost retrasă și una admisă. Pentru alte 4 microbuze s-au înregistrat două oferte neconforme și una admisă. Valoare a fost de 3,6 milioane de lei, apropiată de estimarea de 3,76 milioane. Giurgiu – 26 de microbuze. Au fost admise două oferte, în valoare de 25,8 milioane de lei.

26 de microbuze. Au fost admise două oferte, în valoare de 25,8 milioane de lei. Buzău – 61 de microbuze. Două oferte au fost inacceptabile și una admisă. Valoarea de 51,8 milioane de lei a fost sub estimarea de 55,8 milioane.

61 de microbuze. Două oferte au fost inacceptabile și una admisă. Valoarea de 51,8 milioane de lei a fost sub estimarea de 55,8 milioane. Sibiu – 15 microbuze. Au fost admise trei oferte, în valoare totală de 11,1 milioane de lei/

15 microbuze. Au fost admise trei oferte, în valoare totală de 11,1 milioane de lei/ Ialomița – 26 de microbuze. Trei oferte au fost admise. Suma totală s-a ridicat la 21,4 milioane de lei.

26 de microbuze. Trei oferte au fost admise. Suma totală s-a ridicat la 21,4 milioane de lei. Mureș – 7 microbuze. Trei oferte au fost neconforme și una admisă. Valoarea finală – 8,49 milioane de lei.

7 microbuze. Trei oferte au fost neconforme și una admisă. Valoarea finală – 8,49 milioane de lei. Brașov – 27 de microbuze. Au fost admise două oferte, de 20 de milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro.

27 de microbuze. Au fost admise două oferte, de 20 de milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro. Călărași – 25 de microbuze. Trei oferte au fost declarate inacceptabile și una admisă. Valoarea contractului – 29,3 milioane, aproape de estimarea de 30 de milioane.

– 25 de microbuze. Trei oferte au fost declarate inacceptabile și una admisă. Valoarea contractului – 29,3 milioane, aproape de estimarea de 30 de milioane. Vaslui – 24 de microbuze. Au fost admise două oferte, de 23,9 milioane de lei, față de o estimare de 30 de milioane.

24 de microbuze. Au fost admise două oferte, de 23,9 milioane de lei, față de o estimare de 30 de milioane. Brăila – 33 de microbuze. O ofertă a fost retrasă și două admise. Suma totală – 28 de milioane de lei.

33 de microbuze. O ofertă a fost retrasă și două admise. Suma totală – 28 de milioane de lei. Suceava – 26 de microbuze. O ofertă a fost neconformă și una admisă. Suma totală – 26,3 milioane.

26 de microbuze. O ofertă a fost neconformă și una admisă. Suma totală – 26,3 milioane. Ilfov – 33 de microbuze. Au existat două oferte. Una a fost admisă, în valoare de 30,1 milioane.

33 de microbuze. Au existat două oferte. Una a fost admisă, în valoare de 30,1 milioane. Cluj – 34 de microbuze. Au fost admise patru oferte. Suma s-a ridicat la la 28,9 milioane, față de o estimare de 30,6 milioane.

34 de microbuze. Au fost admise patru oferte. Suma s-a ridicat la la 28,9 milioane, față de o estimare de 30,6 milioane. Alba – 24 de microbuze. Două oferte au fost inacceptabile și două admise, la o valoare de 26 de milioane de lei.

24 de microbuze. Două oferte au fost inacceptabile și două admise, la o valoare de 26 de milioane de lei. Arad – 24 de microbuze. O ofertă a fost declarată inacceptabilă, două neconforme și una admisă. Valoarea – 21,7 milioane, mult sub estimarea de 30 de milioane.

24 de microbuze. Două oferte au fost inacceptabile și două admise, la o valoare de 26 de milioane de lei. Arad – 24 de microbuze. O ofertă a fost declarată inacceptabilă, două neconforme și una admisă. Valoarea – 21,7 milioane, mult sub estimarea de 30 de milioane.

Olt este județul care deține recordul la nivel național. Prețul per microbuz a ajuns la aproximativ 262.000 de euro pe unitate, cel mai ridicat dintre toate licitațiile derulate până acum, potrivit RecorderIS.

Topul județelor care au plătit cifre astronomice per bucată, în scandalul „Microbuze electrice”

De altfel, Gândul a analizat datele disponibile pe Termene.ro și a întocmit un top al județelor/ localităților care au plătit cel mai mult pentru un microbuz școlar electric. Trebuie menționat că valorile prezentate sunt fără TVA.

1. Olt – 1.313.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Olt s-au achiziționat 20 microbuze electrice. Valorea totală a contractului – 26.260.000 lei. Un microbuz a costat de 3,4 ori mai mult decât prețul recomandat.

2. Prahova, comuna Dumbrăvești – 1.230.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În comuna Dumbrăvești din Prahova s-a achiziționat un singur microbuz. Cu ceiași bani s-ar fi putut cumpăra 3 microbuze. Microbuzul a costat de 3,2 ori mai mult decât prețul recomandat.

3. Mureș – 1.213.131 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Mureș s-au achiziționat 7 microbuze electrice. Valoarea contractului – 8.491.917 lei. Un microbuz a costat de 3,1 ori mai mult decât prețul recomandat.

4. Gorj- 1.131.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Gorj s-au achiziționat 27 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 30.537.351 lei. Un microbuz a costat de 2,9 ori mai mult decât prețul recomandat.

5. Satu Mare- 1.113.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Satu Mare s-au achiziționat 3 microbuze electrice. Valoarea contaractului – 3.339.000 lei. Un microbuz a costat de 2,8 ori mai mult decât prețul recomandat.

Dragoș Pîslaru a trimis Corpul de Control al ministrului

După izbucnirea scandalului, Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a trimis Corpul de Control pentru a încerca să facă „lumină” în acest scandal uriaș.

Pentru ca surpriza să fie și mai mare, acesta a anunțat că erau în curs de desfășurare 3 investigații, nu numai una.

”În acest moment, există nu numai o investigație, ci trei. Și trebuie să vă explic cum.

Două investigații sunt automate , oarecum, în sensul că Ministerul Educației, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană , care ține de sesizarea de nereguli și să te uiți să vezi dacă ai probleme sau nu.

, oarecum, în sensul că , care ține de sesizarea de nereguli și să te uiți să vezi dacă ai probleme sau nu. În același timp, MIPE, în calitate de coordonator național, iarăși ca procedură automată, fără ca eu, ca ministru, să intervin, s-a sesizat tot pe zona de PNRR.

Direcția Generală PNRR s-a sesizat, având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legate de procedura clasică de sistem de management și control pe fonduri europene”, spunea Dragoș Pîslaru la momentul respectiv.

Și DNA-ul a intrat pe fir în scandalul „Microbuze electrice pentru elevi”

În luna august a anului 2025, Marius Voineag – șeful Direcției Naționale Anticorupție”, anunța că există mai multe sesizări, iar acestea sunt „în lucru”.

După ce semnele de întrebare au apărut precum ciupercile după ploaie, la DNA au început să curgă sesizările. Procurorii anticorupție au început să ia „la puricat” toate aceste sesizări referitoare la achizițiile de microbuze școlare din fonduri europene.

„Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări (…) Avem sesizări. Sunt în lucru”, declara Marius Voineag, șeful DNA.

Microbuzele electrice cumpărate la suprapreț, rateu după rateu

În schema „Microbuze electrice pentru elevi” s-a plătit chiar și de trei ori mai mult decât prețul estimat. Dar nu numai că a izbucnit un scandal de proporții, care a dus și la ancheta demarată de Parchetul European, ci s-a dovedit și că mașinile au clacat.

Un video (imaginile pot fi următite AICI) în care în care un microbuz şcolar zace îngropat în zăpadă a devenit viral. Avea doar 5 luni de funcționare, dar motorul electric nu a mai putut face față gerului.

Bateriile se descarcă rapid, iar microbuzul abia ajunge până la jumătatea drumului spre școală.

„Când a început cu minus 10 – minus 12 grade am întâmpinat greutățile. Nu a rezistat la cei 137 km și atunci am zis că varianta este în felul următor. În zilele respective, a durat o săptămână (n.red. – gerul), vreo 10 zile, am circulat cu mașina diesel. Niciun copil nu a rămas acasă. Fiecare copil a fost adus la școală”, spunea Gavril Majlath, primarul comunei sătmărene Orașul Nou.

Acum, ancheta în scandalul „Microbuze electrice” s-a mutat la un alt nivel. Semnalele de alarmă trase de Gândul au oferit imaginea unui adevărat Jaf Național. Parchetul European condus de Laura Kovesi va verifica aceste achiziții controversate și cheltuirea fără noimă a banului public, iar întreaga „schemă” urmează a fi devoalată. Cum se spune, s-a spart buba!

