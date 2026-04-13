Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi, privind achiziția de microbuze școlare electrice în România. Gândul a scris în repetate rânduri despre Jaful Național – Microbuzele electrice

Afacerea microbuzelor la suprapreț, o schemă în valoare de 250 de milioane de euro, bani din PNRR, și documentată de Gândul, revine în centrul atenției, după ce ministrul Alexandru Pîslaru a anunțat că Parchetul European (EPPO) a demarat o anchetă în acest sens.

Ministrul Alexandru Pîslaru a transmis luni seară că EPPO, condus de Laura Kovesi, a început investigația în cazul microbuzelor achiziționate la suprapreț.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o.

Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a tranmis Aalexandru Pîslaru pe Facebook.

Jaful Național – Microbuze electrice

Povestea a început în 2023, când a fost dat startul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi” cu bani din fonduri europene. Mai exact, România avea la dispoziție 230 de milioane de euro pe care să îi utilizeze pentru achiziționarea a 3.200 de autoturisme la un preț estimat de Comsia Europeană la aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare vehicul.

De fapt, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze, la prețuri, care pe hârtie, cel puțin, erau de trei ori mai mari decât cel estimat de Comisia Europeană.

În centrul scandalului se află firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova, condusă de Vlad Papuc, fiul Rodică Papuc, apropiată a baronului local Iulian Dumitrescu.

Firma ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care depășesc 200.000 de euro, deși prețul de achiziție era de 90.000 de euro. În urma acestor contracte, firma din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Cel care a dat startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor școlare a fost chiar Ilie Bolojan, proaspăt reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor, care în 2024, anunța că autoritățile bihorene vor cumpăra 25 de microbuze electrice prin fonduri europene.

Puțin a trecut până când microbuzele cumpărate la suprapreț au început să dea rateuri

Filmul în care un microbuz şcolar zace îngropat în zăpadă a devenit viral. Deși aveau doar 5 luni de funcționare, motorul electric nu a mai putut face față gerurilor din ultima perioadă. Bateriile se descarcă rapid, iar microbuzul abia ajunge până la jumătatea drumului spre școală.

AUTORUL RECOMANDĂ: