Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, ajunge din nou în atenția presei internaționale, în contextul scandalului în care este implicată Vlora Hyseni, fosta directoare a serviciului de informații albanez și apropiată a premierului Edi Rama. Coldea, prezentat în presa albaneză drept consilier al premierului pe probleme de securitate, ar putea ajunge în atenția autorităților de la Tirana. Un expert în probleme de imigrație și securitate a afirmat într-o emisiune a Euronews Albania că nu l-ar surprinde implicarea lui Coldea ca suspect sau inculpat într-un dosar penal, fără să precizeze despre ce este vorba. Expertul Makis Hoxha, stabilit de peste un deceniu în România, a declarat că dosarul Vlora Hyseni ar putea include și numele lui Florian Coldea, într-o anchetă a SPAK, adică structura albaneză specializată în combaterea corupției și a criminalității organizate.

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Makis Hoxha a vorbit despre legăturile dintre Coldea și Hyseni, dar și despre activitatea fostului șef operativ al SRI în Albania.

„Nu ar fi o surpriză ca dl. Coldea să devină inculpat sau suspect pentru o faptă penală în Albania”

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Florian Coldea ar putea face obiectul unei anchete în Albania, Makis Hoxha s-a referit la dosarul penal din România, în care fostul general este vizat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Expertul a susținut că, dacă investigațiile din Albania vor scoate la iveală elemente noi, nu ar fi exclus ca autoritățile de la Tirana să se îndrepte și către Florian Coldea.

„El are o anchetă penală, este suspectat de Parchetul Român, adică de SPAK-ul românesc, să spunem așa, și urmează să înceapă judecata. De altfel, săptămâna viitoare, undeva pe 13, are loc începerea judecății, începe procesul pe fond, însă nu se menționează fapte de corupție în Albania sau legături cu traficul de droguri. El este suspectat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și exercitarea unei profesii fără drept, precum și de spălare de bani. Adică ofereau în mod ilegal servicii și consultanță juridică. Conform legii române, nu poți oferi consultanță juridică dacă nu ești avocat (…) nu ar fi o surpriză pentru mine ca mâine sau poimâine să continue dezvăluirile, iar dl. Coldea să devină inculpat sau suspect pentru o faptă penală în Albania. Și în Albania, da, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că în România el este urmărit penal. Are procesul pe fond care începe pe 13 octombrie”, a declarat Makis Hoxha pentru Euronews Albania.

Șefa serviciului secret, fosta colegă a lui Coldea în guvernul albanez, în arest la domiciliu

Vlora Hyseni, fosta directoare a Serviciului Informativ de Stat al Albaniei (SHISH), a fost plasată în arest la domiciliu și suspendată din funcție, în cadrul anchetei derulate de Structura Specială Anticorupție (SPAK). GJKKO a aprobat, pe 21 septembrie 2026, solicitarea procurorilor pentru instituirea măsurii „arest la domiciliu” și suspendarea exercitării funcției publice.

La momentul dispunerii măsurii, Hyseni nu se afla în Albania. Ea s-a predat ulterior autorităților la punctul de frontieră Morinë, iar măsura arestului la domiciliu a fost pusă în aplicare. Instanța a menținut ulterior măsura.

Hyseni, acuzată că ar fi ajutat un suspect să fugă din țară

SPAK o acuză pe fosta șefa SHISH de „divulgarea secretului de stat” și „favorizarea infractorului”. Potrivit anchetatorilor, Hyseni ar fi folosit informații secrete pentru a-l ajuta pe Ergys Agasi să fugă din țară. Agasi a fost arestat în august și este acuzat că ar fi condus un grup infracțional organizat implicat în afacerea AKSHI.

Legătura Florian Coldea – Vlora Hyseni, readusă în atenția presei albaneze

Potrivit informațiilor publicate de presa albaneză, Florian Coldea și Vlora Hyseni au avut legături profesionale în perioada în care fostul general român a fost consilierul premierului albanez Edi Rama. De altfel, cei doi au generat scandaluri politice mari în Albania la momentul numirii lor în funcția de consilier pe probleme de securitate al premierului Edi Rama, respectiv, șefă a SRI albanez.

Între august 2021 și martie 2023, când Hyseni era consilieră pe probleme de securitate a premierului albanez, ar fi împărțit un birou cu Florian Coldea în clădirea Guvernului de la Tirana. După numirea Vlorei Hyseni la conducerea SHISH, în aprilie 2023, aceleași surse susțin că fostul general român ar fi contribuit la elaborarea regulamentului și a platformei de funcționare a serviciului albanez, după modelul aplicat de el la SRI.

Hoxha a adăugat că experiența acumulată de Coldea în serviciile de informații românești ar fi putut avea o valoare importantă pentru autoritățile albaneze.

„Sper ca Hyseni să nu fi învățat de la Coldea metode de evitare a «radarului» și alte asemenea lucruri”, a mai spus Hoxha, într-o formulare pe care a prezentat-o drept o glumă.

Florian Coldea, consilier al lui Edi Rama după plecarea din SRI

Un alt subiect discutat în emisiune a fost activitatea lui Florian Coldea în Albania după plecarea sa din SRI. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a părăsit instituția în ianuarie 2017, după o perioadă în care s-a aflat în centrul uneia dintre cele mai importante structuri de conducere ale serviciului de informații.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Coldea a oferit ulterior servicii de consultanță guvernului albanez. Hoxha a indicat perioada octombrie 2017 – mai 2024 pentru activitatea sa în calitate de consultant al premierului Edi Rama, până la izbucnirea scandalului din România. Expertul a respins și speculațiile potrivit cărora Coldea ar fi fugit din România.

Un document oficial confirmă că Florian Coldea îl consilia pe Edi Rama

Relația profesională dintre fostul număr doi din SRI și șeful Guvernului de la Tirana nu este însă o premieră. Existența acesteia a fost confirmată anterior printr-un document oficial al Secretariatului General al Guvernului albanez. Documentul nr. 3888/2 din 11 septembrie 2023, semnat de Engjëll Agaçi, secretarul general al Cabinetului premierului, îl enumera pe Coldea printre consilierii externi ai lui Edi Rama.

„Florian Coldea, consilier extern al prim-ministrului pentru consultanță în chestiuni legate de securitate”, se preciza în documentul transmis Parlamentului Albaniei.

Dosarul lui Coldea din România, în centrul discuției

Makis Hoxha a făcut în mai multe rânduri referire la situația juridică a lui Florian Coldea din România. Fostul prim-adjunct al directorului SRI este vizat într-un dosar penal în care procurorii îl acuză, potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi oferit servicii de consultanță juridică și ar fi pretins că poate interveni în dosare penale prin intermediul influenței pe care inculpații ar fi avut-o asupra unor persoane din instituții. Unul dintre cazurile centrale ale anchetei îl vizează pe omul de afaceri Cătălin Hideg, de la care, potrivit DNA, ar fi fost solicitați 600.000 de euro pentru intervenții într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

Dosarul a intrat în etapa judecății după ce, în august 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.