Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 13 octombrie, de la ora 20:30, în direct pe Gândul. În exclusivitate, șefa ANM, Elena Mateescu, face confesiuni despre conflictul cu Diana Buzoianu. Petrișor Peiu oferă detalii din culisele formării guvernului condus de Luca Niculescu

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 13 octombrie, de la ora 20:30, în direct pe Gândul. În exclusivitate, șefa ANM, Elena Mateescu, face confesiuni despre conflictul cu Diana Buzoianu. Petrișor Peiu oferă detalii din culisele formării guvernului condus de Luca Niculescu

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 13 octombrie, de la ora 20:30, în direct pe Gândul. În exclusivitate, șefa ANM, Elena Mateescu, face confesiuni despre conflictul cu Diana Buzoianu. Petrișor Peiu oferă detalii din culisele formării guvernului condus de Luca Niculescu
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, detalii de ultimă oră despre Călin Georgescu, alături de Petrișor Peiu, președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR.  Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Dezvăluiri explozive despre subiectul săptămânii: Elena Mateescu vs. Diana Buzoianu. În direct, alături de noi, directorul general al ANM, Elena Mateescu.

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, aflăm de ce este optimist Luca Niculescu și pe ce se bazează premierul desemnat după seria de discuții cu partidele. Cine deține cheia majorității?

Vești îngrijorătoare pentru economia României! FMI își revizuiește drastic prognozele și anticipează recesiune în acest an. Nici pentru 2027, perspectivele nu sunt mai optimiste.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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