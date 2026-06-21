Cum să cureți memoria cache a WhatsApp pentru a elibera spațiul în telefon

Cache-ul reprezintă o stocare temporară, care permite aplicațiilor să ruleze mai rapid, scrie eleconomista.es.

WhatsApp este aplicația pe care o utilizăm compulsiv, în fiecare zi. A devenit principala cale de comunicare cu restul lumii.

Și nu doar prin mesaje, ci și prin fotografii, videoclipuri, fișiere audio și altele.

În timpul utilizării zilnice, WhatsApp (ca și alte aplicații) acumulează date temporare care, dacă se adună, vor încetini telefonul mobil și vor ocupa foarte mult spațiu de stocare.

Fenomenul este valabil și în cazul platformei Meta, datorită volumului mare de fișiere multimedia. Îl cunoaștem sub denumirea de „caching”.

Ce este memoria cache a WhatsApp

Cache-ul reprezintă o stocare temporară, pe care aplicația o folosește pentru a salva informații pe care să le poată accesa rapid.

Aici includem iconițele video și foto, fișierele descărcate parțial și alte date, care ajută WhatsApp să se încarce mai repede și să funcționeze mai eficient.

De exemplu, când deschizi un chat, imaginile recente îți apar instant, deoarece o copie la rezoluție mică (cache) este deja salvată.

Deși funcția este foarte utilă, cache-ul devine o problemă când se adună în mod necontrolat, ocupă spațiu cu informații vechi, care pot cauza slaba performanță a smartphone-ului sau chiar probleme cu aplicația în sine.

Cum să cureți cache-ul WhatsApp (fără să pierzi istoricul de chat-uri)

Curățarea cache-ului reprezintă un proces sigur, în timpul căruia nu sunt șterse conversațiile, fotografiile, videoclipurile sau documentele permanente. Astfel, în urma procesului sunt șterse doar fișierele temporare.

Pe dispozitivele Android:

Deschide secțiunea Settings (Setări)

Caută secțiunea Applications (sau Application Manager) (Aplicații)

Găsește și selectează WhatsApp

Accesează Storage and Cache (sau doar Storage) (Stocare)

Selectează Clear cache (a nu se confunda cu Clear Data sau Clear Storage, care îți șterge toate conversațiile!)

Pe dispozitive iPhone:

Spre deosebire de Android, iOS nu permite ștergea directă a cache-ului unei aplicații. Totuși, există două soluții pentru a elibera spațiul:

Gestionează stocarea media din interiorul WhatsApp:

Settings în WhatsApp

Storage and data și Manage storage

Aici poți revizui și șterge fișierele mari sau frecvent redirecționate sau poți șterge fișiere media din anumite chat-uri.

Mai există o soluție, ce-i drept cam radicală și anume să dezinstalezi și să reinstalezi aplicația WhatsApp, deoarece acest pas șterge aplicația și cache-ul aferent.

Totuși, este important să îți faci un backup la datele din WhatsApp, pentru a nu pierde prețioasele conversații, adunate de-a lungul timpului.

Sursa foto main: Envato / Arhivă Gândul