Companiile aflate în centrul atenției publice pot deveni extrem de atractive pentru investitori, mai ales atunci când înregistrează creșteri spectaculoase pe bursă. Însă popularitatea unei acțiuni nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. În cadrul emisiunii “Gândul financiar”, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB, avertizează că investițiile concentrate în câteva companii pot aduce riscuri semnificative și explică de ce fondurile diversificate reprezintă o alternativă care merită analizată.

Una dintre tentațiile frecvente ale investitorilor este identificarea companiei care ar putea înregistra cele mai mari creșteri în următorii ani.

Această abordare este alimentată de succesul unor sectoare economice, dar și de atenția acordată companiilor asociate cu tehnologii noi.

„A existat o perioadă și acum există această tentație de a plasa capitalul în acele titluri, acțiuni care sunt foarte la modă, foarte cunoscute și care acum captează imaginația investitorilor. Deci există această tendință de superconcentrare care poate să funcționeze pe perioade scurte sau medii, însă, de obicei, pe perioade foarte lungi, mai ales pentru cei care sunt la început, poate duce la rezultate sub medie”, a afirmat consultantul de strategie al XTB.

Declarația atrage atenția asupra diferenței dintre performanțele spectaculoase înregistrate într-o anumită perioadă și rezultatele obținute de-a lungul unui orizont investițional extins.

Fondurile diversificate, o alternativă pentru începători

În locul alegerii unei singure companii, investitorii pot lua în calcul instrumente financiare care oferă expunere la un număr mare de societăți.

Printre acestea se numără fondurile tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri, care pot urmări evoluția unor indici bursieri.

„ETF-urile sunt disponibile pentru toată lumea, încă de la început. Asta înseamnă fonduri care au expunere largă, fonduri care exprimă indici din Europa, din Statele Unite. Pe locul trei în preferințele celor care și-au deschis conturi de investiții, conform unor statistici interne, este un indice global, deci o diversificare extrem de largă”, a indicat specialistul XTB.

O astfel de abordare permite distribuirea investițiilor între mai multe companii și, în funcție de fondul ales, între mai multe piețe.

Diversificarea poate reduce riscul asociat unei singure companii, dar nu elimină posibilitatea pierderilor atunci când piețele scad.

Tehnologia a adus câștiguri importante, dar și fluctuații

Claudiu Cazacu a comparat performanțele unor indici globali cu cele ale pieței americane și ale indicelui Nasdaq, puternic influențat de companiile tehnologice.

„Randamentele au fost, pentru acest indice global, ușor sub cele din Statele Unite și încă și mai mult sub indicele Nasdaq, care cuprinde mai multă tehnologie. Dar am avut un boom extraordinar în domeniul AI, care a propulsat indicii”, a mai arătat Claudiu Cazacu.

Creșterile accelerate dintr-un anumit sector pot determina investitorii să considere că tendința va continua pe termen nelimitat.

Totuși, performanțele anterioare nu garantează rezultate similare în viitor, iar sectoarele care înregistrează avansuri rapide pot traversa și perioade de corecții importante.

Cum se construiește un portofoliu mai echilibrat

Consultantul XTB consideră că alegerea instrumentelor financiare trebuie să țină cont de obiectivul investițional, de perioada pentru care banii pot rămâne investiți și de toleranța la fluctuații.

„Cu cât mai diversificat, cu atât mai bine pentru siguranță, mai puțină volatilitate, mai puține fluctuații în timp, dar poate și randamentul se diminuează ușor”, a mai precizat Claudiu Cazacu.

În cadrul discuției, specialistul a menționat inclusiv posibilitatea construirii unui portofoliu cu expunere la indici globali, materii prime sau metale prețioase, în funcție de nevoile și preferințele investitorului.

De ce nu este suficient să găsim „acțiunea câștigătoare”

Una dintre ideile pe care Claudiu Cazacu le-a subliniat este că succesul investițional nu ar trebui să depindă exclusiv de identificarea unei singure acțiuni cu potențial spectaculos:

„Plasarea în mai multe instrumente, a crea un coș potrivit pentru noi și a explora în timp, aș spune, dar mai puțin cred că ar fi de luat în seamă ideea de «nimeresc eu exact acțiunea care mă va îmbogăți».”

În acest context, diversificarea nu este prezentată ca o metodă de obținere a celor mai mari câștiguri posibile, ci ca un instrument de gestionare a riscului.

Pentru persoanele aflate la început, diferența dintre construirea unui portofoliu și concentrarea banilor într-o singură companie poate fi esențială pentru capacitatea de a suporta fluctuațiile pieței.

Emisiunea “Gândul Financiar”, susținută de aplicația de investiții XTB, poate fi urmărită integral aici:

Performanțele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.