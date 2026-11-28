Primăria Baia Mare a amplasat un brad digital și anul acesta în Centrul Vechi al orașului. Bradul are peste 20 de metri înălțime, are forma unei piramide și este alcătuit din panouri digitale pe care rulează imaginea unui brad împodobit. Criticile nu au întârziat să apară. Părerile au fost împărțite, dar predominante sunt reacțiile negative. „Bradul lui Grinch”, „Mai urât nici că se putea”, „Kitch, nu-l pot numi un simbol al Crăciunului”, sunt doar câteva comentariile oamenilor.

Bradul tradițional de Crăciun a fost înlocuit de o piramidă de panouri digitale în Baia Mare

De doi ani la rând, Primăria Baia Mare stârnește nemulțumirea internauților prin alegerile pe care le face în privința pomului de Crăciun. Nici anul acesta autoritățile locale nu au revenit la tradiția bradului natural, optând în schimb pentru o structură digitală, înaltă de 24 de metri, alcătuită din panouri LED.

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Sursa: Primăria Municipiului Baia Mare

Ieri, 27 noiembrie Târgul de Crăciun din Baia mare și-a deschis porțile. Panourile LED au redat imaginea unui pom de Crăciun împodobit cu 700 de „globuri vii”, care au afișat fotografii ale băimărenilor alături de familie și de cei dragi. Edilul a precizat că simbolizează cei 700 de ani de existență ai orașului, aniversare care se apropie.

Baia Mare a obținut titlul de „Oraș European al Crăciunului 2027”

Primarul Ioan Doru Dăncuș a explicat că Baia Mare a câștigat oficial titlul de „Oraș European al Crăciunului 2027”, o distincție care vine la pachet cu responsabilitatea de a transforma sărbătorile de iarnă într-un reper pentru maramureșeni, dar și pentru turiștii din țară și din străinătate. Edilul a precizat că evenimentele din acest an reprezintă un prim exercițiu în pregătirea ediției din 2027, când își dorește ca orașul să găzduiască un târg de Crăciun de poveste.

„Așa cum știți, municipiul nostru a câștigat oficial titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. O recunoaștere importantă, care ne onorează, dar și o responsabilitate pe măsură, pentru că ne-am asumat ca felul în care celebrăm noi sărbătorile de iarnă să devină un reper nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru turiștii care vor veni să ne viziteze din țară și din străinătate.

Așadar, până la anul, avem ocazia să facem câteva „repetiții”. Și începem chiar de acum, pentru că ne dorim ca sărbătorile din acest an să fie cu adevărat de poveste, cele mai frumoase de până acum, cu un Târg de Crăciun pe măsură!” a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Internauții s-au întrecut în glume pe seama bradului digital

Reacțiile oamenilor au fost împărțite pe rețelele de socializare. Mulți dintre români au început să facă glume pe seama lui și l-au numit „bradul lui Grinch”, l-au numit „kitch” sau s-au plâns de faptul că se pierde spiritul sărbătorilor.

Deși, majoritatea par nemulțumiți de alegerea primarului de anul acesta, au fost și câteva persoane care au apreciat ideea și au numit-o modernă.

Anul trecut, în Baia Mare a fost un brad artificial din aluminiu

În 2025, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, bradul natural a fost înlocuit cu o structură artificială, realizată din elemente de aluminiu și prevăzută cu leduri albe. Autoritățile locale au invocat și atunci respectul pentru natură, dar și faptul că nu a mai existat nicio donație de brad natural. Noua structură a avut o înălțime de 24 de metri și a fost amplasată în Piața Libertății, în zona centrală a acesteia.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a explicat la momentul respectiv că alegerea a fost făcută pentru a aduce o notă de originalitate târgului de Crăciun. Edilul a precizat că, pe lângă structura artificială, în piațetă urmau să fie împodobiți și brazii argintii, precum și ceilalți copaci existenți, cu sute de lumini multicolore.

„Din respect pentru natură, anul acesta târgul de Crăciun va avea un brad construit artificial care îmbină ingenios elemente din aluminiu, elemente care vor încerca pe cât posibil să redea un brad în toată splendoarea sa. Dacă ani la rând am avut brazi naturali uriaşi montaţi în centrul vechi al oraşului donaţi de persoane fizice sau instituţii, anul acesta o să venim cu o notă originală care va completa farmecul sărbătorilor de iarnă. Totuşi, în piaţetă avem câţiva brazi argintii şi copaci , iar aceştia vor fi împodobiţi şi încărcaţi cu sute de lumini multicolore”, a precizat primarul din Baia Mare, Doru Dăncuș.