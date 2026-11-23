Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pregătește modificarea regulilor privind utilizarea numerelor de telefon și a resurselor tehnice necesare rețelelor de comunicații. Noile prevederi vizează tehnologii precum eSIM, 5G și rețelele private ale companiilor.

ANCOM propune actualizarea codurilor prin care sunt identificate rețelele mobile din România, în acord cu recomandările internaționale ITU-T E.212. Proiectul clarifică și utilizarea acestor coduri în rețelele private de comunicații. Totodată, autoritatea vrea să schimbe regulile pentru numerele care încep cu 06, folosite în special de dispozitive care transmit automat date. Acestea sunt utilizate, de exemplu, de contoarele inteligente, sistemele de monitorizare și echipamentele de localizare.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Evoluția tehnologiilor de comunicații și dezvoltarea soluțiilor bazate pe eSIM și Internetul Lucrurilor (IoT) au determinat apariția unor servicii în care dispozitivele pot utiliza resurse de numerotație naționale indiferent de locația geografică în care sunt exploatate”, spune ANCOM.

În acest sens, instituția are în plan să permită folosirea numerelor cu indicativele 60-64 pentru mai multe servicii de conectivitate, inclusiv cele care necesită intervenția utilizatorului. Acestea nu vor putea fi folosite pentru apeluri sau mesaje între persoane. De asemenea, proiectul permite utilizarea numerelor românești și în afara țării, fără restricții geografice, cu condiția respectării legislației locale și a regulilor din România. Noul proiect a fost lansat în consultare publică și poate fi accesat AICI.

Ce urmăresc măsurile propuse

Noile reguli ar urma să simplifice utilizarea resurselor tehnice în rețelele private și să încurajeze dezvoltarea unor servicii noi. ANCOM susține că modificările vor sprijini digitalizarea, păstrând totodată compatibilitatea cu standardele europene și internaționale.

„În același timp, măsurile propuse urmăresc să asigure administrarea eficientă a resurselor limitate și să mențină compatibilitatea cu standardele și practicile europene și internaționale. Prin aceste modificări, ANCOM continuă procesul de adaptare a cadrului de reglementare la evoluțiile pieței comunicațiilor electronice și la cerințele generate de digitalizare, sprijinind dezvoltarea unor servicii inovatoare și a unor modele de conectivitate adaptate nevoilor actuale ale utilizatorilor și ale industriei”, mai transmite ANCOM.

Sursă foto: Envato (imagini cu rol ilustrativ) / colaj Gândul