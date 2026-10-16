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Financial Times: Investitorii renunță să mai finanțeze centrele de date AI după prăbușirea obligațiunilor. Încasările, mici în raport cu costurile

Financial Times: Investitorii renunță să mai finanțeze centrele de date AI după prăbușirea obligațiunilor. Încasările, mici în raport cu costurile
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Furnizorii de infrastructură de inteligență artificială și companiile neocloud s-au scufundat. Nivelul de stres și de datorie a crescut după ce investitorii și-au pierdut încrederea că veniturile obținute din avântul AI ar putea suporta finanțarea centrelor de date. 

Însuși președintele Donald Trump a promovat construirea la scară largă a centrelor de date pentru dezvoltarea accelerată a „suprainteligenței”. Dar SUA riscă acum să se confrunte cu o nouă bulă speculativă cum a fost bula dot-com din anii 1990-2000.

Bula tehnologică a internetului a fost cauzată de speculațiile excesive ale companiilor după adoptarea în masă a internetului după ce a apărut World Wide Web. În martie 2000, investițiile în indiciele bursier Nasdaq au crescut cu 600%. Când SUA au fost mai preocupate cu războaiele din Orientul Mijlociu, în octombrie 2002,  investițiile au scăzut cu 78%, toate câștigurile acumulate în timpul bulei speculative fiind poierdute.

Multe companii (Pets.com, Webvan, Boo.com, WorldCom., NorthPoint Communications, Global Crossing) au intrat în faliment și chiar Amazon a avut pierderi semnificative.

Bula AI riscă să ajungă în istorie ca Tulipomania. În 1634, în Țările de Jos, prețurile contractelor pentru unii bulbi de lalele nou-introduși ce au ajuns să fie la modă. Și în februarie 1637, prețurile contractelor s-au prăbușit. Colapsul bulei speculative i-a ruinat pe mulți investitori.

Prețurile obligațiunilor emise pentru a finanța vastele centre de date pe care le-ar închiria Meta, Nvidia și Oracle au scăzut în ultimele săptămâni. Proiecte ca giganticul Hyperion al companiei Meta și Project Excalibur ar putea fi compromise.

Potrivit Financial Times , investitorii renunță la datoria emisă de companiile neocloud, precum CoreWeave, susținută de compania producătoare de cipuri Nvidia. Aceasta a fost cea mai agresivă în a-și finanța infrastructura AI.

Decizia companiei OpenAI să amâne oferta sa publică inițială până anul viitor și încetinirea vânzărilor Anthropic au provocat îndoieli asupra sustenabilității avântului AI, în timp ce analiștii arată cu degetul spre lacuna de trilioane de dolari dintre cheltuielile pe infrastructură și încasările necesare pentru a o finanța.

„Obligațiunile pentru centrele de date trec prin momentul Darwin, când debitorii cei mai slabi se luptă să supraviețuiască. Creșterea bruscă a creditelor ia amploare după întârzierea construirii și alimentării electrice a centrelor de date arată că gradul de îndatorare este prea mare pentru riscul unui plan de afaceri”, a spus Ludovic Subran, ofițer de investiții de la compania germană Allianz.

Obligațiunile care susțin două proiecte dezvoltate de Hut 8, unul în Lousiana și altul în Texas, închiriat de Nvidia, au scăzut cu 92-94 cenți. Obligațiunile pentru  centrul de date QTS deținut de Blackstone din Georgia, cunoscut și ca Proiectul Excalibur, ce a fost închiriat de Microsoft, a scăzut cu 88 cenți. Obligațiunile emise de CoreWeave, compania susținută de Nvidia, a scăzut la sub 90 de cenți.

Valoarea de piață a gigantului Nvidia care produce cipuri și a promovat AI după ce a investit zeci de miliarde de dolari în întreprinderi noi de AI și neocloud a scăzut cu 270 miliarde de dolari în ultima săptămână.

Directorul executiv Jensen Huang a declarat joi pentru Bloomberg că se declară optimist și nu crede că ar fi necesară o măsură de siguranță pentru CoreWeave.

„Sunt optimist. Costul capitalului lor este în scădere, puterea lor crește în fiecare zi.”

Firma de consultanță Gartner a prevestit că în cazul în care ajung la 80 de cenți, companiile de neocloud își vor înceta operațiunile independente din 2030 din cauza cheltuielilor prea mari și a perspectivelor slabe privind profitul.

Gartner a estimat că proprietarii centrelor de date AI trebuie să genereze 8,5 trilioane de dolari până în 2030 pentru a-și acoperi capitalul, a-și finanța costurile și a-și genera încasările sănătoase de pe urma investițiilor. Însă, prognoza arată că furnizorii centrelor de date nu vor putea genera un profit mai mare de 3,6 trilioane de dolari.

Sursa Foto: Envato

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