George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”

George Simion a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că îl susține în continuare pe Călin Georgescu și dorește ca acesta să scape de proces și să ocupe o funcție de conducere în cadrul unui nou Guvern. Simion a subliniat că susține, de asemenea, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, care-l declară pe Georgescu câștigător.

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Am susține o varianta în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca dnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin procese ce par politice și să fie în funcții de conducere, așa cum o parte dintre români își doresc”, a declarat Simion.

George Simion: „Cunoaștem cu toții că asistăm la o șaradă”

În ceea ce privește eșecul lui Nicușor Dan de a prezenta raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024, Simion consideră că acest aspect dovedește că invalidarea scrutinului a fost doar o „șaradă”.

„În momentul în care Nicușor Dan a zis că vine un raport despre anularea alegerilor în iulie, august 2025. N-a venit nici acum. Cunoaștem cu toții că asistăm la o șaradă. Va veni la un moment dat.

Este un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam că vom mai avea în 2026 procese politice într-o țară în care pretinde că este democrație. Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică și socială”, a menționat George Simion.

Magistrații au ridicat controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu

După luni de zile de la începerea procesului, Tribunalul București a dispus, la data de 3 aprilie, ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu.

Magistrații au admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în 26 februarie 2025, după ce a fost ridicat de procurori și dus la audieri la Parchetul General. Măsura a fost prelungită succesiv de atunci. În prezent, el este inculpat în două dosare, unul privind propagandă legionară și altul care vizează infracțiuni la ordinea constituțională.

