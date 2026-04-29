George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”

Ruxandra Radulescu
George Simion a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că îl susține în continuare pe Călin Georgescu și dorește ca acesta să scape de proces și să ocupe o funcție de conducere în cadrul unui nou Guvern. Simion a subliniat că susține, de asemenea, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, care-l declară pe Georgescu câștigător.

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Am susține o varianta în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca dnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin procese ce par politice și să fie în funcții de conducere, așa cum o parte dintre români își doresc”, a declarat Simion.

George Simion: „Cunoaștem cu toții că asistăm la o șaradă”

În ceea ce privește eșecul lui Nicușor Dan de a prezenta raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024, Simion consideră că acest aspect dovedește că invalidarea scrutinului a fost doar o „șaradă”.

„În momentul în care Nicușor Dan a zis că vine un raport despre anularea alegerilor în iulie, august 2025. N-a venit nici acum. Cunoaștem cu toții că asistăm la o șaradă. Va veni la un moment dat.

Este un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam că vom mai avea în 2026 procese politice într-o țară în care pretinde că este democrație. Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică și socială”, a menționat George Simion.

Călin Georgescu, declarații la ieșirea din sediul Poliției Buftea: „E o farsă. Votul liber al românilor a fost furat”

Magistrații au ridicat controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu

După luni de zile de la începerea procesului, Tribunalul București a dispus, la data de 3 aprilie, ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu.

Magistrații au admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în 26 februarie 2025, după ce a fost ridicat de procurori și dus la audieri la Parchetul General. Măsura a fost prelungită succesiv de atunci. În prezent, el este inculpat în două dosare, unul privind propagandă legionară și altul care vizează infracțiuni la ordinea constituțională.

CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
ULTIMA ORĂ George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă
15:25
George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă
EXCLUSIV Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”
15:17
Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
ULTIMA ORĂ Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
14:07
Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
FLASH NEWS Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue”
13:43
Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue”
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
COMEMORARE Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
16:31
Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
ARMATĂ Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
16:24
Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
JUSTIȚIE ”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
15:50
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
FLASH NEWS Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”
15:45
Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe