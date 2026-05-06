Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Intră AUR la guvernare? Tucă: Nu cred că a venit momentul lui Călin Georgescu

Intră AUR la guvernare? Tucă: Nu cred că a venit momentul lui Călin Georgescu

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a conturat cele mai probabile mișcări la vârful puterii după demiterea guvernului Bolojan. Astfel, cunoscutul gazetar și publicist anticipează că PNL și USR ar trebui să plece de la guvernare, așa cum arată sondajele de opinie, dar și succesul moțiunii de cenzură de marți.

În opinia lui Marius Tucă, moțiunea de cenzură din 5 mai a arătat că PNL și USR, partide foarte pro-europene și cantiamericane, nu mai reprezintă opțiunile majorității românilor. Lucru atestat și de cele mai recente sondaje de opinie, care arată procente în scădere pentru aceste formațiuni politice. Guvernul Bolojan a fost antiamerican. Viitorul guvern trebuie să oprească această politică, a comentat Tucă.

AUR nu vrea la guvernare, ci alegeri anticipate

Însă AUR, partidul aflat pe primul loc în toate sondajele, la mare distanță de PSD și PNL, nu ar fi avantajat să intre acum la guvernare.

Nu a venit încă momentul lui Călin Georgescu acuma. Mai ales că primul ministru trebuie să fie dat de PSD. Social-democrații pot să formeze o majoritate cu susținere în Parlament de către AUR. AUR nu vrea să participe la guvernare, ei vorbesc de alegeri anticipate. Iar jocurile sunt în mișcare, pentru că dacă Nicușor o să desemneze pe Dragu o să cadă guvernul ăsta. Nu o să fie de acord PSD, nici AUR și nici măcar USR, a declarat Marius Tucă.

Guvern minoritar PSD-UDMR?

Totuși, subliniază Tucă, un guvern minoritar nu ar fi o soluție viabilă pentru redresarea economică și socială. Jurnalistul vede mai degrabă o soluție PSD-UDMR ca guvern minoritar, cu susținerea AUR. În ideea ca AUR să-și promoveze niște proiecte personale. Dar să facă asta tot rămânând pe băncile opoziției.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare

Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă şi Mirel Palada
20:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă şi Mirel Palada
EXCLUSIV Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el
18:58
Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el
EXCLUSIV Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare
17:08
Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare
EXCLUSIV Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR
16:28
Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR
EXCLUSIV Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”
16:25
Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
16:25
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
Mediafax
De ce locuitorii din Amzei detestă „Străzi deschise” și piața voalantă
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Vremea în luna mai: Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal!
POLITICĂ FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
09:27
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
FLASH NEWS CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
09:15
CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
ACTUALITATE Dosar de tâlhărie soluționat în timp record la Hârlău: condamnare pronunțată încă de la primul termen
09:02
Dosar de tâlhărie soluționat în timp record la Hârlău: condamnare pronunțată încă de la primul termen
CONTROVERSĂ Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”
09:00
Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă PSD-ul este cinstit, guvernul se poate face. Dacă nu iau în serios aceste condiții nu se poate face niciun guvern”
09:00
Dan Dungaciu: „Dacă PSD-ul este cinstit, guvernul se poate face. Dacă nu iau în serios aceste condiții nu se poate face niciun guvern”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea, chiar înainte de armistițiu: cinci persoane ucise
08:59
Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea, chiar înainte de armistițiu: cinci persoane ucise

Cele mai noi

Trimite acest link pe