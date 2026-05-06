Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a conturat cele mai probabile mișcări la vârful puterii după demiterea guvernului Bolojan. Astfel, cunoscutul gazetar și publicist anticipează că PNL și USR ar trebui să plece de la guvernare, așa cum arată sondajele de opinie, dar și succesul moțiunii de cenzură de marți.

În opinia lui Marius Tucă, moțiunea de cenzură din 5 mai a arătat că PNL și USR, partide foarte pro-europene și cantiamericane, nu mai reprezintă opțiunile majorității românilor. Lucru atestat și de cele mai recente sondaje de opinie, care arată procente în scădere pentru aceste formațiuni politice. Guvernul Bolojan a fost antiamerican. Viitorul guvern trebuie să oprească această politică, a comentat Tucă.

AUR nu vrea la guvernare, ci alegeri anticipate

Însă AUR, partidul aflat pe primul loc în toate sondajele, la mare distanță de PSD și PNL, nu ar fi avantajat să intre acum la guvernare.

„Nu a venit încă momentul lui Călin Georgescu acuma. Mai ales că primul ministru trebuie să fie dat de PSD. Social-democrații pot să formeze o majoritate cu susținere în Parlament de către AUR. AUR nu vrea să participe la guvernare, ei vorbesc de alegeri anticipate. Iar jocurile sunt în mișcare, pentru că dacă Nicușor o să desemneze pe Dragu o să cadă guvernul ăsta. Nu o să fie de acord PSD, nici AUR și nici măcar USR”, a declarat Marius Tucă.

Guvern minoritar PSD-UDMR?

Totuși, subliniază Tucă, un guvern minoritar nu ar fi o soluție viabilă pentru redresarea economică și socială. Jurnalistul vede mai degrabă o soluție PSD-UDMR ca guvern minoritar, cu susținerea AUR. În ideea ca AUR să-și promoveze niște proiecte personale. Dar să facă asta tot rămânând pe băncile opoziției.

