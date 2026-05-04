Călin Georgescu a ajuns pe muntele Athos. Cu cine s-a întâlnit fostul candidat la președinție și ce program are

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se află la muntele Athos, pentru trei zile de post și rugăciune. În cadrul șederii în lăcașul de cult, acesta s-a întâlnit cu cel mai important lider de pe Muntele Athos, părintele arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Acesta a avut un dialog cu unul dintre cei mai importanți lideri ai ortodoxismului creștin de la Muntele Athos, părintele arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped. Fostul candidat la președinție urmează să se întâlnească și cu alți monahi.

Cine este Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped

Arhimandritul Efrem Vatopedinul este părinte duhovnicesc și stareț al Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos, Grecia, ucenic al bătrânului Iosif Vatopedinul.

Părintele Efrem Vatopedinul provine dintr-o familie cipriotă săracă, dar evlavioasă. S-a născut pe 5 iunie 1956 în localitatea Peristeronopighí din Cipru, primind numele Vassilios. A rămas orfan de copil în timpul invaziei turcești.

După încheierea studiilor liceale, în 1974 a intrat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena. A absolvit în 1978 cu succes şi s-a întors în Cipru unde, în 1979 a fost numit profesor la Şcoala Bisericească „Apostolul Varnava” din Nicosia. În 1981 a hotărât să devină monah la Sfântul Munte, intrând în obştea lui Gheronda Iosif.

