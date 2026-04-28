Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu: "România are resurse, are oameni, are putere, însă nu are un guvern pe măsura ei"

Oana Zvobodă
Galerie Foto 6

Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața magistraților de la Curtea Supremă, care urmează să analizeze contestația depusă de avocații săi. Instanța va decide dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General.

Update 11:00: Călin Georgescu a ieșit de la IICJ. Acesta a declarat:

„Am următorul mesaj ținând cont de situația din țară: un stat slab costă scump, foarte scump. De 35 de ani, România este tratată ca o pradă și pierde oportunități pe care le-ar putea valorifica. Înainte de 1989, România producea foarte mult și depindea foarte puțin de extern. Astăzi, România depinde covârșitor de extern, produce prea puțin, iar prin decizii haotice și anti-românești creează dezechilibre majore care afectează profund poporul român, independența și identitatea națională. Minciuna, incompetența și lipsa de responsabilitate sunt frecvente în actul guvernamental. S-au făcut prea multe greșeli, prea multe acțiuni haotice, iar adunate toate devin pericole reale.

În fața acestei situații am trei puncte. Unu, indiferent când și cum va fi pace în zona Golfului, situația va duce la creșterea prețului petrolului într-un mod radical, foarte curând. Când prețul petrolului crește, cresc prețurile și costurile la toate sectoarele. Șocul economic al acestei situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa. Criza nu te întreabă dacă ești pregătit. România astăzi este o țară șubredă, foarte șubredă, care nu produce nimic intern, care are datorii mari și dezechilibre economice imense. Practic, vulnerabilitatea va deveni extremă în perioada următoare. Punctul numărul doi.

O mare parte din TVA și așa a crescut excesiv, nu ajungem la buget. Practic se pierd zeci de miliarde anual. Problema nu este doar că se taxează iresponsabil și că se pierde prin evaziune fiscală. Un guvern care și ar iubi poporul, are o singură condiție, să și iubească poporul. Înțelege simplu, nu taxează mult și produce mult. Pentru că prosperitatea unei națiuni vine din capacitatea ei de a produce intern și de a se autofința. Punctul numărul trei. Se aude foarte des vorba aia iresponsabilității că se dorește vânzarea unor active strategice ale statului român. Porturi, aeroporturi, companii energetice, cum ar fi Regia Autonomă Aeroportul Otopeni, Portul Constanța, hidroelectrica Salrom. Vreau să precizez, toate aceste active sunt deținute de poporul român, sunt pentru poporul român, construite pentru următoarele generații, care produc venituri pe termen lung și țin în picioare economia. Odată vândute, odată vândute, nu mai vin venituri. Odată vândute, nu mai avem țară, să fie foarte clar. Toate acestea nu sunt întâmplări. O greșeală care se respectă nu mai este greșeală. Există, de acest motiv, o limită care spune așa: Demnitatea nu se negociază și nu se privatizează. Noi avem un răspuns foarte simplu. Forța noastră este că nu renunțăm. Eu nu renunț și nu cedez. Și să stăm fermi în valorile care ne au ținut uniți și ne au făcut puternici. Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

Dincolo de toate aceste aspecte, spun așa că indiferent ce s-ar întâmpla, poporul român trebuie să fie demn, să știe ce vrea, să înțeleagă ce poate și că România are resurse, România are oameni, România are putere, nu are însă un guvern pe măsura ei. Vă mulțumesc”, a declarat marți Călin Georegescu la ieșirea din sediul Instanței Supreme.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte. Fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susținătorii, după care a intrat în sediul instituției.

Update 08:51: Călin Georgescu ar trebui să apară din moment în moment, susținătorii săi îi pregătesc covorul roșu.

Update 08:23: Sute de susținători îl așteaptă.

Știre inițială

Călin Georgescu ajunge astăzi din nou în fața magistraților

Este vorba despre al doilea dosar penal în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Anterior, magistrații de la Curtea de Apel București au stabilit că mai multe probe și declarații din ancheta penală au fost obținute în mod nelegal de către procurori, decizie rămasă definitivă.

În același dosar mai sunt inculpate alte 20 de persoane, precum și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe