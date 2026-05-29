Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan a afirmat, în cadrul vizitei la Galați, că drona care s-a prăbușit peste bloc a fost deviată de armata ucraineană, deasupra orașului Reni și, de acolo, spre România.

Nicușor Dan a fost fost întrebat de către jurnaliști dacă știe „sigur” care a fost traiectoria dronei care a explodat pe blocul din Galați și a rănit o femeie și pe fiul ei. Președintele a răspuns sigur pe el: „Da”.

„Un grup de 43 de drone care au venit din partea estică”

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest”, și-a început președintele relatarea.

„Una dintre ele, lovită probabil deasupra orașului Reni”

Așadar, roiul de drone lansat „din partea estică”, a traversat frontul ucrainean, unde au fost, în mare parte, doborâte, a precizat șeful statului. Cea care a intrat în spațiul aerian al României a fost deviată de ucraineni, în dreptul orașului Reni, a mai adăugat Nicușor Dan.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni”, a relatat liderul de la Cotroceni.

„Traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați”

În cele din urmă, a ajuns în Galați, a mai spus președintele, care a însoțit relatarea de gesticulații permanente, desenând cu mâna în aer traseul dronei.

„Traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați. A fost lovită kinetic și din cauza asta…”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă traiectoria ei s-a schimbat în mod aleatoriu sau a modificat cineva traiectoria, președintele Nicuşor Dan a răspuns: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

Ce decizie radicală, privind Rusia, a luat Nicușor Dan, după ședința CSAT

Președintele Nicușor Dan a convocat, în cursul zilei de vineri, o ședință CSAT, în urma căreia au fost anunțate primele măsuri, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul se va închide, a informat președintele. De precizat că este singurul consulat rusesc din România, Rusia fiind reprezentată oficial de Ambasada sa din București.

Fostul șef SIE dezaprobă decizia lui Nicușor Dan cu privire la Rusia, în urma incidentului cu dronă

Pe de altă parte Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, a sugerat că decizia președintelui Nicușor Dan și a ministrei interimare a Apărării, Oana Țoiu, de a închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța și de a-l declara „persona non grata” pe consul, a fost mai degrabă una „emoțională”, decât una calculată.

Fostul șef SIE subliniază că România ar fi trebuit să apeleze la metode diplomatice de gestionare a situației, cum ar fi „invocarea Articolului 4 NATO pentru consultări colective”.

„Este o formă de a exprima indignarea, și nimeni nu poate contesta logica ei în aceste circumstanțe.

Dar să fim lucizi: închidem o linie de comunicare tocmai în momentul în care canalele de dialog cu Moscova valorează mai mult, nu mai puțin”, precizează fostul șef SIE, Silviu Predoiu.

„Practica internațională oferă și alte instrumente”

Silviu Predoiu aduce în discuție un întreg „arsenal” de tactici de politică externă pe care președintele Nicușor Dan și ministra interimară MAE, Oana Țoiu, le-ar fi avut la dispoziție, în cazul incidentului cu drona de la Galați.

„Practica internațională oferă și alte instrumente — convocarea ambasadorului cu un mesaj scris, transmis public, nu în culise; sesizarea formală a Consiliului de Securitate ONU, cu toate limitele sale;

invocarea Articolului 4 NATO pentru consultări colective, nu individuale; sau solicitarea fermă, coordonată cu aliații, în regim de urgență, de capabilități anti-dronă suplimentare pe teritoriul național — măsuri care transmit același mesaj de determinare, dar lasă deschisă, cât de cât, ușa”, mai precizează Predoiu.

FLASH NEWS Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
