19 feb. 2026, 12:42, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu, a comentat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema schimbării intempestive a nu mai puțin de 50 de ambasadori, la ordinul lui Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor apreciază că evaluarea ambasadorilor a fost făcută în mod arbitrar, iar cea care a implementat evaluarea, ministrul de Externe Oana Țoiu, este persoana cel mai puțin în măsurăm să fi derulat acest demers. 

”Doamna Țoiu e în măsură să evalueze performanța profesională a șefilor de misiune?”

Atunci când spui că nu au activitate economică, asta mi-arată mie că s-a făcut o evaluare. Cine a făcut evaluarea? Doamna Țoiu, că n-avea cine. Păi doamna Țoiu este în măsură să evalueze performanța profesională a șefilor de misiune când dumneaei se duce la conferințe și spune n-am nimic de spus?Dumneaei este cea recomandată să facă evaluări ale șefilor de misiune?Asta este problema, a observat invitatul lui Ionuț Cristache. 

Predoiu: Nu avem o politică economică

Pe de altă parte, a remarcat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, activitatea economică în contul României, componentă care intră în fișa de post a ambasadorilor, este în mod evident deficitară. Noua politică diplomatică a României ar trebui să remedieze acest aspect.
  • Apoi, oricine poate deschide ambasadele. O să vedeți câte birouri economice sunt închise, deci nu sunt încadrate. Ai un birou economic în subordine.Nu avem o politică economică și nu înțelegem niște reglementări legale. În momentul de față, statul are niște companii care nu sunt cele mai performante. Nu cred că la ele se referă președintele când spune că trebuie să promoveze… Se referă la operatori privați, pe care trebuie să îi promovăm în exterior.

Diplomatul român este expus suspiciunii de trafic de influență

  • Diplomatul român nu e protejat dacă începe să promoveze, de capul lui, operatori privați români. Se consideră trafic de influență. Am avut diplomați chemați de DNA să își întreb ce de ce au fost ei să vorbească despre producătorul român de acolo Și pe ce bază și-au asumat răspunderea, pentru că în România mai sunt 3 operatori. Și sigur înseamnă că ai luat ceva. Deci câtă vreme nu clarificăm baza pentru a promova… Ați văzut, în România, frecvent auzi, ambasadorul Austriei împreună cu operatorul privat cutare au făcut o vizită la premierul României. Noi nu putem să facem treaba asta.Dacă centrala MAE nu reglementează aceste aspecte, degeaba îi schimbăm.Dacă nu trimiți personal calificat să încadreze birourile economice, nu faci nimic.
  • Poate ar fi momentul să luăm foarte în serios mutarea coordonării diplomației economice de la Ministerul de Externe la CCIR, la Camera de Comerț și Industrie a României,care centralizează toți operatorii privați. Să facă ei o selecție și să stabilească care sunt cei performanți și să coordoneze activitatea de promovare. Astfel încât să eliminăm toate aceste suspiciuni de co-interesare. Plus că ei sunt cei mai buni specialiști în acest moment, ei știu, a mai explicat Predoiu. 

Cele mai noi

