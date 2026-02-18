Prima pagină » Știri politice » MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 18:40, Știri politice
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu (FOTO - Alexandra Pandrea / Mediafax Foto)

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat public, prin care a încercat să repare gafa ministrului Oana Țoiu, care a declarat că nu are nimic nou de spus, în fața oficialilor internaționali prezenți la Institutul Regal de Afaceri Internaționale din Londra. Instituția a precizat că afirmația Oanei Țoiu a fost „deschiderea unei figuri de stil”.

MAE a explicat că afirmația ministrului Oana Țoiu la Londra reprezintă, de fapt, „deschiderea unei figuri de stil specifice spațiului de dezbatere britanic”. Potrivit MAE, oficialul român a afirmat „nu am nimic nou de spus” pentru a sublinia că mesajul esențial este acela de perseverență.

„În mai multe montaje media, înregistrarea se oprește exact după secunda în care ministrul Oana Țoiu menționează că nu are nimic nou de spus. În realitate, această construcție a fost deschiderea unei figuri de stil specifice spațiului de dezbatere britanic, o introducere menită să atragă atenția asupra mesajului principal, acela de perseverență. Afirmația „nu am nimic nou de spus” a fost urmată imediat de o explicație, cu scopul de a reafirma poziții cunoscute (solidaritatea), nu livrarea de noutăți de dragul spectacolului”, se arată în comunicat.

Oana Țoiu: „Știu că pare un început dezastruos pentru o conversație”

Ministerul Afacerilor Externe menționează că în continuarea afirmației care a circulat în presă, Oana Țoiu a adăugat: „Știu că pare un început dezastruos pentru o conversație”.

Transcrierea momentului din discurs, pe care MAE o pune la dispoziția publicului, arată continuarea logică:

„Thank you. It is such an honor to be here today with you although I have nothing new to say. And I know that that sounds like a disastrous start of a conversation but it is true. I think the power of this conversation is not necessarily in saying something new but rather in reaffirming what we already know, which is that we’re here together standing as an international community, we’re here together, as in my case a representative of Romania.”[…]

Ministrul Oana Țoiu a continuat cu afirmația că suntem de 1.500 de zile într-un război pe care Rusia anunțase că îl câştigă în trei zile şi că rezistența a fost posibilă datorită curajului ucrainenilor, dar și faptului că nimic nu s-a schimbat în decizia neabătută a României și a comunității internaționale, a statelor care gândim la fel, inclusiv Regatul Unit, de a fi de partea bună a istoriei”, menționează sursa citată.

„O falsă eroare de comunicare”

„A omite explicația din spatele unei introduceri politicoase transformă un gest de eleganță diplomatică şi o cadrare colocvială a temei perseverenței într-o falsă eroare de comunicare.

Referitor la momentul în care ministrul a zâmbit, menționând că ”toată lumea vrea să adere la UE”, MAE subliniază că acesta a fost o reacție de umor diplomatic conștient.

Într-o sală aflată în inima Londrei post-Brexit, ministrul a recunoscut prin acea pauză și prin replica empatică „nu am vrut să spun asta (în acest fel)” contrastul dintre dorința de aderare a vecinilor noștri (Republica Moldova și Ucraina) și poziția actuală a țării care a găzduit dezbaterea, dar şi recunoaşterea implicită a faptului că unii experți britanici din sală au încercat să argumenteze în cariera lor pentru rămânerea în UE.

Departe de a fi o confuzie, a fost un moment de conexiune cu audiența britanică, care a răspuns prin aplauze și amuzament la această recunoaștere a „elefantului din cameră””, mai precizează MAE.

FOTO: Mediafax

