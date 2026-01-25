AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că va adresa solicitări oficiale Ministerului Afacerilor Externe al României și Ambasadei Ucrainei la București, în urma unui incident petrecut la punctul de frontieră româno-ucrainean. Potrivit formațiunii, deputatul Petru-Gabriel Negrea ar fi fost supus unui tratament ”abuziv, degradant și umilitor” din partea autorităților ucrainene.

Conform informațiilor transmise de AUR, deputatul a fost etichetat de autoritățile din Ucraina drept „dușman al poporului ucrainean”, fiindu-i interzis accesul pe teritoriul statului vecin. Acesta ar fi fost reținut în condiții improprii, supus unui control corporal considerat nejustificat și, ulterior, împins fizic până la linia de frontieră cu România.

Reac ția AUR: „Un gest inacceptabil între state partenere”

Reprezentanții AUR susțin că un astfel de comportament contravine normelor europene, regulilor diplomației contemporane și principiilor de bază ale respectului reciproc dintre state. Formațiunea subliniază că situația este cu atât mai gravă cu cât persoana vizată este un demnitar al statului român, ales prin vot democratic.

”În scrisoarea adresată Ministerului Afacerilor Externe, AUR solicită comunicarea de urgență a demersurilor diplomatice întreprinse în acest caz, clarificarea existenței unei note oficiale de protest transmise părții ucrainene sau a convocării ambasadorului Ucrainei la MAE, dar și explicarea motivelor juridice și administrative invocate de autoritățile ucrainene. Totodată, solicităm precizarea implicării Ambasadei României la Kiev și a sprijinului consular oferit, prezentarea poziției oficiale a MAE față de acest incident și indicarea măsurilor concrete pentru prevenirea unor situații similare.

În adresa trimisă Ambasadei Ucrainei în România AUR cere explicații clare privind baza legală a interdicției impuse deputatului român, cine a dispus calificarea acestuia drept „dușman al poporului ucrainean”, justificarea controlului corporal și poziția oficială a autorităților de la Kiev.

AUR subliniază că respectul reciproc, dialogul instituțional și tratamentul demn al cetățenilor și oficialilor români trebuie să fie condiții de bază ale relațiilor bilaterale.

În lipsa unor clarificări rapide și credibile, acest incident riscă să afecteze grav încrederea în buna-credință a autorităților ucrainene și angajamentul lor real față de valorile europene pe care le invocă”, se arată în comunicat.

