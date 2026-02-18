Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a analizat prestația lui Nicușor Dan pe cea mai importantă componentă a fișei postului unui președinte: politica externă. În viziunea fostului șef SIE, România nu se poate aștepta la un nivel satisfăcător al relațiilor cu administrația Trump atâta timp cât îl evită sistematic.

Ca să nu se expună unei situaţii similare celei de la Paris, când a rămas la sol din cauza condiţiilor nefavorabile decolării avionului militar Spartan, președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, la Washington, cu un avion închiriat de la magnatul Ion Țiriac.

”Doar Cristian Diaconescu este convins că am fost invitați oficial”

Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său au comentat pe tema figurii pe care o face România, în mandatul lui Nicușor Dan, în relație cu președintele american.

Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală cândva, când va fi, pentru că în afară de domnul Cristian Diaconescu, nimeni nu știe. Doar dumnealui este convins că am fost invitați în vizită oficială în SUA, am văzut că repetă acest lucru ori de câte ori are ocazia.

Predoiu: E o formă de frică

Ionuț Cristache: Pe telefonul ăla scurt dat de Trump 30 de secunde de pe telefonul privat, înțeleg. Atunci s-a produs acea invitație oficială, că în rest nu ne-a arătat nimeni vreo scrisoare, vreo invitație.

Predoiu: Ideea este că nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump. Nu mai existăm. Și atunci de frică, da, e o formă de frică nu pentru că vrei să dai greutate. De fapt, nu faci decât să generezi confuzie.

