Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul director al SIE, Silviu Predoiu pe tema schimbărilor pe care Nicușor Dan le efectuează în garnitura diplomatică a țării. Invitatul a criticat motivația prin care președintele a decis o schimbare dramatică a nu mai puțin a 50 de ambasadori români.

Fostul șef al Serviciului Român de Informații a pus sub semnul întrebării explicația lui Nicușor Dan că diplomații rechemați din misiunile lor nu au avut ”viziune”. Silviu Predoiu a punctat că ambasadorii, în pofida funcției lor sonore, sunt de fapt niște ”funcționari” care implementează ordine.

Iohannis căuta loc de muncă în timp ce era președinte

Prin prisma experienței sale ca fost director al SIE, Silviu Predoiu a creionat o analiză a mandatelor acestor ambasadori și a rolului fostei conduceri a țării în acest context.

”România are în jur de 90 de ambasade și are nu mai mult de 70 încadrate cu ambasadori. Restul sunt însărcinați cu afaceri și alte combinații. Dacă din 70 de ambasadori tu rechemi 50, deci rechemi cam 70% într-o lună, nu e o dovadă de soliditate și nu e o reformă a aparatului diplomatic. Mie ce îmi spune acest anunț? Pentru că am dormit pe mine și nu mi-am făcut treaba, nici eu și nici predecesorul meu (n.r. – Klaus Iohannis), pentru că într-adevăr eu sunt convins, știu și eu mai mulți, au termenul depășit… Ambasadorul are mandat de 4 ani. Ei trebuiau schimbați în 2024, dar Iohannis n-avea timp să se ocupe de rechemări și nici Ciolacu să propună prin Ministerul de Externe niște rechemări. Pentru că aveau treabă să caute loc de muncă pentru domnul președinte în timp ce era în continuare președinte”, a explicat Predoiu.

”Schimbi oamenii sau schimbi creierul și viziunea?”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025 apreciază că Nicușor Dan ar fi trebuit să procedeze etapizat la înlocuirea diplomaților, care într-adevăr aveau mandatele expirate.

”Anul trecut, domnul Nicușor Dan, așa cum ne-a învățat, s-a ocupat o lună de TVA, o lună de… N-a avut timp să cheme 10 odată, 10 odată, 10 odată, la un interval rezonabil, astfel încât acum să ne spună: mai trebuie să chemăm 15 ambasadori, ceea ce părea rezonabil. Las deoparte numărul. Problema este justificarea dumnealui. Pentru că nu avem o activitate economică și aici îmi permit să vă dau două-trei repere. Unu. Domnul președinte a conținuat în declarația lui, n-a existat un creier și o viziune în spatele acestor oameni, pe linie economică. Păi dacă n-a existat un creier și o viziune, schimbi oamenii sau schimbi pe cel care trebuia să fie creierul și viziunea? Nu schimbi pe ăia că n-a fost un creier în spatele lor”.

