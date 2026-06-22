Ce funcții oferă la schimb premierul desemnat, Adrian Veștea, celor de la AUR, pentru a-și trece guvernul. Dezvăluirile unui greu din PNL

Lucian Bode, deputat PNL, a declarat că nu exclude ca în viitorul guvern Veștea să existe și AUR. În schimbul votului, Alianța ar putea să aibă secretari de stat.

„În politică e nevoie de compromisuri”, a declarat Lucian Bode la Antena 3 CNN.

Secretari de stat și prefecți, în schimbul votului

Bode a admis că este posibil ca pe lângă secretari de stat, AUR să obțină și funcții de prefecți de la AUR, în schimbul voturilor din formațiunea lui George Simion.

Deputatul PNL a fost întrebat de jurnaliștii Antena 3 CNN dacă aripa Veștea ar fi dispusă să ofere 2-3 portofolii celor de la AUR, pentru ca guvernul să obțină voturile necesare învestirii.

„La nivel de secretar de stat nu cred că aceste discuții au avut loc, nu cunosc acest detaliu. Evident că în etapa a doua se va discuta despre 150-200 de poziții politice care sunt cu numire politică, de la nivel de secretar de stat până la nivel de prefect, dar astea vor fi în etapa a doua. Nu știu care a fost logica negocierilor la nivel de eșalonul doi”.

Mai mult decât atât, Bode a confirmat că nu exclude această posibilitate.

Deputatul PNL a recunoscut că, la această oră, Guvernul Veștea nu are toate voturile necesare învestirii, dar a refuzat să spună câte voturi lipsesc mai exact.

Întrebat dacă sunt mai multe șanse ca votul din Parlament să fie amânat decât să aibă loc în această seară, acesta a răspuns: „Dacă cei de la AUR nu se răzgândesc dau mai multe șanse amânării votului”.