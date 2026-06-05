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360 lei în minus la pensie, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care e condiția

360 lei în minus la pensie, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care e condiția
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360 lei în minus la pensie, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care e condiția.

Pensionarii au primit o veste mai puțin plăcută, pe care nu își doreau să o audă. Este vorba declarația lui Mugur Isărescu, scrie Newsweek.

Pensionarii din România au primit o veste deloc dorită, despre care sperau că nu va veni. Mai exact, Mugur Isărescu a declarat că pensiile nu vor crește și că indexarea acestora nu se va întâmpla.

Înainte de a demisiona din funcția de ministru a Muncii, Florin Manole a spus că indexarea pensiilor va avea loc pe 1 ianuarie 2027. Cu toate acestea, Mugur Isărescu a declarat că „Nu ne permitem reducerea TVA şi indexarea pensiilor acum. Sub nicio formă.”

Mai mult decât atât, pensionarii vor pierde la pensie între 130 de lei și chiar 600 de lei dacă nu se dă indexarea.

În scenariul luat în calcul, bazat pe o inflație de 10% și o creștere minimă de 2% a salariului mediu brut, un pensionar care în prezent primește 3.000 de lei ar urma să beneficieze de o majorare de 360 de lei.

Astfel, pensia ar crește de la 3.000 de lei la 3.360 de lei. Dacă indexarea nu va fi acordată, pensionarul va pierde această sumă suplimentară pe care ar fi trebuit să o primească lunar începând cu 1 ianuarie 2027.

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