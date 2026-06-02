După 29 de ani de muncă, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie primește acum – A crezut că este o eroare.

„Oare e corect ca după 29 ani, 8 luni și 25 zile în câmpul muncii, să se acorde o pensie la limita de vârstă în valoare de 1.380 lei?”, este întrebarea unui român.

Mulți români cu peste 15 ani de muncă primesc pensia minimă, de 1.281 de lei, scrie newsweek.ro.

Noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, naște în continuare nemulțumiri.

Pensie de 1.400 de lei după 30 de ani munciți. Aceasta este realitatea pensionarilor români.

În prezent, pensia minimă în România este de 1.281 de lei și se acordă persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani și au realizat un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani.

În situațiile în care pensia calculată pe baza contribuțiilor este mai mică decât acest prag, statul completează suma până la nivelul minim garantat. Această măsură are rolul de a asigura un venit de bază pentru toți pensionarii eligibili.

Aceeași pensie, cu muncă peste stagiul minim

Problemele se iscă în cazul celor care au muncit mai mult decât stagiul minim de cotizare, dar primesc tot pensia minimă.

Au lucrat 20 de ani și acum iau pensie 1.281 de lei! Cazul unui asemenea pensionar, care a trudit 21 de ani și are pensie minimă, este dezbătut intens pe rețelele de socializare.

Exemplele sunt, însă, mai numeroase:

„Oare e corect ca după 29 ani, 8 luni și 25 zile în câmpul muncii, să se acorde o pensie la limita de vârstă în valoare de 1.380 lei?”

„După 28 de ani de vechime, am pensia de 1.400 de lei”

„Eu, după 36 de ani, abia am 1.482 lei”

„Eu, după 32 ani și 11 luni, am pensie 1.373 lei la salariul minim”

Cum te alegi cu o pensie mică

Mulți pensionari se întreabă cum au ajuns în această situație. Cei care au lucrat mulți ani, dar pe salarii mici, au avut contribuții reduse, deci vor primi o pensie mizeră. Mai mult, în unele cazuri, ajunge sub pragul minim garantat și este nevoie de completare din partea statului.

Nici noua formulă de recalculare oferă puncte bonus doar pensionarilor cu ani mulți munciți peste 25 de ani. Un pensionar cu 26 de ani munciți primește doar un punct bonus și ia 81 de lei în plus la pensie.

Cum se calculează pensia?

Pensia = Număr total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR) care este 81 lei

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv (astăzi este de 9.200 lei brut)”, spune legea.

Punctajul anual este suma punctajelor pe cele 12 luni împărțit la 12.

Punctajul total contributiv este suma punctajelor din anii munciți.

La punctajul contributiv se adună punctele bonus care se dau astfel:

0,5 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv;

0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv;

1 punct/an la peste 35 ani munciți.

La cumpărături de „vechime”

După pensionare nu mai este posibil să se „cumpere” vechime, pentru a avea o pensie mai mare.

În sistemul public, costul unui an de vechime cumpărat era în 2024 de 12.150 lei/an, ceea ce reprezintă o sumă mare. Astfel, chiar dacă pensionarul ar vrea să completeze anii necesari până la 35 pentru a crește pensia, legea nu permite acest lucru după începera plății acesteia.

