Sterilizarea ursoaicelor, noua măsură propusă de un primar din România. Care este motivul

Sterilizarea ursoaicelor este o măsură propusă de George Scripcaru, primarul Brașovului. Vineri, 22 mai 2026, edilul a explicat și care este scopul acestei idei. Detaliile se află mai jos.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a propus vineri, 22 mai 2026, sterilizarea ursoaicelor ca măsură pentru limitarea creșterii populației de urși. El a afirmat că aceste animale au un ritm accelerat de înmulțire. Declarațiile au venit după ce consilierul USR Ilinca Ghizea i-a cerut edilului să precizeze ce soluții are pentru gestionarea urșilor care ajung în zonele locuite și ce măsuri au fost implementate pentru reducerea acestui fenomen.

Care este scopul?

„Am avut o discuție cu cineva atunci când ne-am ocupat de problema câinilor și poate că o măsură care ar fi de luat în calcul ar fi să vedem dacă există o posibilitate să sterilizăm ursoaicele ca să menținem controlul înmulțirii”, a afirmat primarul, în ședința Consiliului Local Brașov, potrivit Agerpres.ro.

Edilul a susținut că responsabilă de acest fenomen ar fi Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

„Responsabilă de acest fenomen este ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care nu se preocupă să rezolve această problemă, ci lasă lucrurile la voia întâmplării și este împotriva celor care au propus măsuri, soluții concrete”, i-a replicat edilul consilierului USR.

Prezența urșilor în zonele populate pare a fi tot mai frecventă, în ultimii ani. În cursul zilei de ieri, de exemplu, un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost atacat de animal. Atacul a avut loc în apropiere de Bichigiu, o localitate în care o femeie a murit, în urmă cu două săptămâni, tot din cauza unui atac al ursului.

