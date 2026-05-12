O femeie a fost omorâtă de urs în Bistrița-Năsăud. Se cere intervenția Ministerului Mediului. Cum s-a petrecut tragedia

O femeie în vârstă de 53 de ani a fost găsită fără suflare în localitatea Bichigiu din județul Bistrița-Năsăud. Aceasta ar fi fost atacată de urs, potrivit autorităților și a rezultatelor necropsiei. Autoritățile din Bistrița-Năsăud au cerut sprijinul Ministerului Mediului pentru recoltarea animalului sălbatic.

O femeie în vârstă de 53 de ani a fost găsită moartă într-o zonă greu accesibilă din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud. Datele indică faptul că femeia ar fi fost atacată de urs, iar decesul ar fi survenit în urma rănilor provocate de animalul sălbatic. Luni, 11 mai 2026, comitetul local pentru situații de urgență din Telciu a spus că necropsia confirmă că rănile au fost provocate de urs.

Trupul neînsuflețit al femeii ai fost descoperit vineri, 8 mai. Pentru că familia nu a mai putut să ia contact cu ea, a alertat poliția.

„Trimitem dosarul către Ministerul Mediului. În sfârșit, avem niște rezultate medicale, avem rezultatul necropsiei, care ne spune că e urs, stabilit de medicul veterinar”, a declarat prefectul, arată Agerpres.ro.

Stelian Dolha, prefectul județului, și Sever Roman, șeful Direcției Județene de Mediu, au mers în zonă cu scopul de a analiza situația și de a solicita Ministerului Mediului recoltarea animalului. Pentru că este specie protejată, se urmărește procedura. Autoritățile locale anunță că, în această primăvară, pe fondul de vânătoare din Bichigiu au fost observați circa 30 de urși. Totodată, șeful Direcției Județene de Mediu a anunțat că luni a fost raportat un nou atac în zonă, de această dată asupra unei oi.

