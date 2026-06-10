Accident teribil pe DN 1, în Bihor. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite

Grav accident de circulație petrecut miercuri dimineață, 10 iunie, pe DN 1, în localitatea Cornițel, județul Bihor. În coliziune au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă fără încărcătură.

Accidentul a dus la oprirea circulației rutiere pe ambele sensuri ale DN 1, între Huedin și Oradea.

TIR-ul s-a răsturnat și a lovit un stâlp electric

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate. De asemenea, pe suprafața de rulare s-au înregistrat scurgeri de combustibil.

Accidentul s-a soldat cu moartea unui pasager și rănirea altor patru persoane, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier a fost deviat pe ruta DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod, până la finalizarea intervenției echipelor de salvare și a operațiunilor de degajare a carosabilului.

În același timp, Centrul Infotrafic avertizează că este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar izolat scade chiar sub 50 de metri.

Totodată, valorile de trafic sunt în creștere pe principalele căi de acces către București. Aglomerație este semnalată pe autostrada A1 București–Pitești, pe DN 1 în zona Otopeni, pe DN 1A la Mogoșoaia, pe DN 7 la Chitila, precum și pe Centura Capitalei, în special în zonele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

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