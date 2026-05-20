Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital

În cursul după-amiezii de luni, 18 mai 2026, un accident grav a avut loc în Chitila, județul Ilfov. Un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:35, la intersecția Șoselei Banatului cu strada Islaz. Șoferul autoturismului a ajuns la spital. Impactul a fost surprins de o cameră video montată în zonă.

Un accident grav s-a produs luni după-amiază, în Chitila. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, un TIR, condus de un cetățean de 40 de ani, ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, a pătruns într-o intersecție și a izbit violent un autoturism. Mașina era condusă regulamentar de un bărbat de 44 de ani, arată Mediafax.

Accident grav în Chitila

Șoferul autoturismului a ajuns la spital

Autoturismul izbit de TIR a fost proiectat într-o altă mașină care se afla la semafor. În urma incidentului rutier, bărbatul în vârstă de 44 de ani s-a ales cu răni grave. A fost transportat la spital.

Șoferii implicați în accidentul din Chitila au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative. În vederea prelevării unor probe biologice, au fost duși la o unitate medicală. Poliția Orașului Chitila investighează modul în care s-a produs accidentul grav.

